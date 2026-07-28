28 de julio de 2026 Inicio
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Otra baja en el Gobierno: Darío Genua dejó la Secretaría de Ciencia y Tecnología

El funcionario confirmó su salida en el marco de la reorganización del área. Se trata de un organismo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y que define las políticas de investigación científica y tecnológicas.

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Darío Genua dejó su cargo.

Darío Genua dejó su cargo.

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, dejó su cargo debido a una reorganización del organismo que depende de la Jefatura de Gabinete y es clave para las políticas de investigación científica y tecnológicas del Gobierno. La administración libertaria todavía no anunció a su reemplazante, por lo que se espera la oficialización.

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Según consignó Ámbito, la salida de Genua se encontraba avanzada desde el 18 de julio, pero recién este martes fue confirmada por una reestructuración del sector. Ahora el Gobierno definirá al sucesor del exfuncionario, quien en junio de 2024 había sido oficializado en el cargo por un decreto en el Boletín Oficial firmado por el presidente Javier Milei y el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

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Darío Genua dejó su cargo.

En tanto, la salida ocurrió después de que la administración de La Libertad Avanza reasignara distintas competencias en la Jefatura de Gabinete, como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Además, la Vicejefatura de Gabinete del Interior pasó a administrar la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) y el Correo Argentino.

En tanto, la Secretaría mantiene la administración del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la empresa Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG).

Emiliano Yacobitti desmintió al Gobierno sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en la UBA

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, desmintió este martes al vocero presidencial, Adrián Ravier, que en conferencia de prensa aseguró que el 40% de los estudiantes de la Facultad de Medicina eran extranjeros. El dato fue contrarrestado por el exlegislador quien le aclaró que, según las cifras oficiales, el dato de alumnos foráneos representa en realidad un 6,1%.

"Importante. Ante las declaraciones erróneas del vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades públicas, y para responder a las consultas de los periodistas, comparto nuevamente esta información", expresa al comienza el mensaje de Yacobitti en X.

Luego detalla que, en 2026, de los más de 70.000 ingresantes a la UBA, los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan el 2,5%, en la Facultad de Medicina, el 6,1%. Mientras que en Odontología representan el 4,1%, en Ingeniería el 2,7% y en el resto de las facultades el porcentaje es menor al 2%.

Lo curioso radica en que durante la conferencia de prensa Adrián Ravier compartió el dato dándolo por seguro y, ante la repregunta de los periodistas acreditados en Casa Rosada de que el dato era erróneo, el vocero protagonizó un nuevo mal momento al señalar: “Si el dato es falso lo revisamos. Es el dato que tenemos ahora. Bienvenida la pregunta, lo podemos revisar. Pero entiendo que es el 39% exacto”.

En este marco, Yacobitti explicó por redes sociales que "desde el 2022 la UBA exige acreditación de español nivel C1 para aspirantes provenientes de países no hispanohablantes, tanto en comprensión como en producción oral y escrita. Un dominio del idioma prácticamente equivalente al de un hablante nativo".

"Estamos a disposición para reunirnos con el Gobierno nacional y analizar los datos para que el debate público sea con información precisa", completó.

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