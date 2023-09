Un periodista destacó la victoria de Argentina en Bolivia, pero criticó a Messi por su ausencia: "No se olvida..."

Un periodista mexicano volvió a estar en el ojo de la tormenta en redes sociales por volver a criticar a Lionel Messi , pese a no haber jugado en la victoria de la Selección argentina ante Bolivia por la segunda fecha en las Eliminatorias 2023.

Se trata del periodista Álvaro Morales que no es la primera vez que critica al rosarino y es conocido en el mundo virtual como “anti Messi”. En esta oportunidad, hizo un análisis sobre el encuentro que la celeste y blanca le ganó a los bolivianos por 3 a 0 en La Paz y destacó a Ángel Di María por su rendimiento en cacha y criticó la ausencia de La Pulga .

Desde que el actual jugador de Inter Miami desembarcó a la MLS, el comunicador nacido en Guatemala, pero nacionalizado mexicano, no paró de criticar la presencia del argentino en los Estados Unidos y, ahora, no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre el triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni con la gran actuación de Fideo y la ausencia de La Pulga.

Morales ya había criticado el gol de tiro libre de Messi ante Ecuador al considerar que la falta que derivó en el tanto argentino no fue falta: “Un descaro”. Pero ahora, sin sumar minutos, el máximo ganador de los Balones de Oro fue nuevamente el blanco para las críticas del periodista de ESPN en México.

alvaro tw.jpg

Álvaro Morales destacó la figura de Di María ante Bolivia y apuntó contra Messi

Tras la victoria por 3 a 0 ante Bolivia, Álvaro Morales hizo un breve análisis en sus redes sociales del rendimiento de la Selección argentina, donde destacó el encuentro de Ángel Di María, pero apuntó contra Lionel Messi, quien solo viajó a La Paz para acompañar a la delegación, ya que ni siquiera formó parte del banco de suplentes.

“Sin Messi, la Selección Argentina luce mejor, con más valentía y personalidad. El factor Di María, claro está. Hasta más goles ya anotaron en esta fecha, a diferencia de la primera”, sostuvo.

Pero fue más allá y dejó en duda por qué el rosarino no fue parte de la partida: “Según reportes, la ‘Pulguita’ no tenía ningún problema físico. ¿Le dio miedo? Aquel 6-1, no se olvida”.

Álvaro Morales Lionel Messi Twitter

Dicho resultado, hace referencia al choque de 2009, en el que Argentina perdió 6 a 1 contra Bolivia en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 y que fue la mayor goleada que los argentinos recibieron en unas clasificatorias a la Copa del Mundo.