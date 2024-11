Un jugador profesional fue desafectado de su club por jugar la Copa Potrero

En su cuenta de X oficial, el equipo de Agronomía anunció que no tendrá más en cuenta al jugador, que tenía contrato vigente hasta el 31 de diciembre (había llegado como refuerzo a principios de año). Aunque Comunicaciones ya no disputa ningún partido en el año (no logró ingresar al Reducido para luchar por el ascenso a la Primera Nacional), por contrato sus jugadores no pueden vestir ninguna otra camiseta hasta la finalización del acuerdo.

minicelli picapiedras Minnicelli en plena acción con su nuevo equipo, Picapiedras.

Escándalo en San Lorenzo: un delantero se fugó y jugó la Copa Potrero organizada por el Kun Agüero

El futbolista de San Lorenzo, Ian Vera, quien llegó a principios de 2024 al plantel de Reserva, se ausentó desde hace dos semanas a los entrenamientos y apareció en redes sociales con una imagen en la que se lo ve yendo a disputar la Copa Potrero, un torneo amateur organizado por el Kun Agüero. Esto se suma a la situación del futbolista de Los Andes.

La situación generó indignación y enojo en el club de Boedo porque el jugador que llegó desde Estudiantes de Buenos Aires fue cedido, ni se presenta a contraturno, que fue una alternativa que puso la institución para completar el número de jugadores.

En el 2024 jugó tres partidos de la competencia oficial y fue ocho veces al banco. Se sumó a reserva y prácticamente no jugó. Luego de este vergonzoso hecho, el club le rescindirá contrato y deberá regresar al club que es dueño de su pase.