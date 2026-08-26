27 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota ante Independiente Santa Fe

Tras el 1 a 1 en los 90 minutos, el Millonario cayó ante el conjunto colombiano en la definición desde los doce pasos y quedó afuera de la Copa Sudamericana en el Monumental. Ahora se enfoca en su siguiente compromiso.

Por
River se prepara para el próximo encuentro

River se prepara para el próximo encuentro, tras el partido ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. 

X: @RiverPlate
River perdió por penales con Independiente Santa Fe y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.
Te puede interesar:

Fracaso para River: empató con Independiente Santa Fe y quedó eliminado por penales

River volverá a jugar el domingo 30 de agosto ante Banfield, desde las 15, en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo de Eduardo Coudet se preparará para afrontar una nueva jornada del campeonato local, en la que intentará volver al triunfo después del empate 2-2 ante Vélez en el Monumental, mientras que Banfield llega tras perder 2-1 frente a Newell's en Rosario.

La Liga Profesional ya definió las autoridades para el partido del domingo y Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Agustín Méndez como asistentes, mientras que Gastón Iglesias ocupará el puesto de cuarto árbitro en el encuentro que se disputará en el estadio Florencio Sola.

En el VAR estará Lucas Novelli y Nelson Sosa será el AVAR del encuentro, en un partido que además tendrá como particularidad el regreso de los hinchas visitantes, ya que River contará con el acompañamiento de su público en el estadio de Banfield después de que se confirmara oficialmente la presencia de ambas parcialidades.

El antecedente más reciente entre ambos equipos corresponde al Torneo Apertura, cuando River se impuso 3-1 en el Monumental a fines de febrero, en la última presentación de Marcelo Gallardo durante su segundo ciclo como entrenador, con goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

River tendrá público visitante ante Banfield en la séptima fecha del Torneo Clausura

Desde principio de mes, la dirigencia de River inició una gestión formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Aprevide para que sus hinchas pudieran acompañar al equipo de Eduardo Coudet en el estadio Florencio Sola, en un pedido que también contempló las condiciones de seguridad y el beneficio económico para Banfield.

Luego de varios días de análisis y algunas señales positivas, finalmente se confirmó que River tendrá público visitante en el Sur bonaerense: serán 7.000 localidades para la Tribuna Osvaldo Fani, con un valor de $110.000 cada una, el mismo precio que Platense había establecido recientemente para los hinchas de Boca.

Hinchas de River en el Florencia Sola, estadio de Banfield.

Hinchas de River en el Florencia Sola, estadio de Banfield.

La venta comenzó de manera online y los hinchas pueden adquirir los tickets a través de la plataforma habilitada por Banfield, sin necesidad de ser socios del club. La compra estará disponible hasta el domingo a las 15, horario previsto para el comienzo del partido, y el límite establecido es de cuatro entradas por operación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Exequiel Palacias dejará el Bayer Leeverkusen y se sumará al Ipswich Town. Jugará por primera vez en la Premier League.

Un campeón del mundo con la Selección cerró su llegada a la Premier League

River jugará en el Monumental desde las 21:30 por el partido de vuelta para clasificarse a los cuartos.

River recibe a Independiente Santa Fe en busca de los cuartos de la Sudamericana

Germán Pezzella rescindió el contrato de común acuerdo con el club.

Bombazo en River: Pezzella rescindió su contrato y se despidió con un emotivo mensaje

El Millonario, a todo o nada, este miércoles en el Monumental.

Atención River: con varios regresos y una baja, se confirmaron los convocados para la revancha con Independiente Santa Fe

River se prepara para su próximo partido.

A todo o nada: cuándo vuelve a jugar River tras el empate con Vélez por el Clausura

River empató con Vélez en el Monumental.
play

River ganaba tranquilo, pero se durmió y se le escapó el triunfo: empató 2-2 con Vélez en el Monumental

Rating Cero

Yanina Latorre le advirtió que estaba en vivo.

La mamá de Tini Stoessel llamó en vivo a Yanina Latorre y le hizo un pedido desgarrador: "Quiero que digas..."

En Gran Hermano el aire se corta con tijera.

Gran Hermano: una actividad terminó en una fuerte pelea entre dos participantes y piden expulsión

Yanina Latorre reveló cómo los Stoessel controlan los gastos de la hija.

Yanina Latorre destapó lo que vio de los padres de Tini Stoessel y que la horrorizó: "Cada vez que Tini..."

Rubén Rada junto a su hija, Julieta Rada.

La despedida de los famosos a Ruben Rada: "Nos deja un legado maravilloso"

Ruben Rada y un recuerdo inolvidable.
play

Adiós a Ruben Rada: el día que fumó marihuana con Bob Marley y el regalo que nunca olvidó

Rubén Rada falleció a los 83 años de una neumonía bilateral.
play

Disco con Los Auténticos Decadentes, un programa de TV y el regreso de Tótem: los proyectos en los que trabajaba Ruben Rada antes de morir

últimas noticias

River se prepara para el próximo encuentro, tras el partido ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. 

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota ante Independiente Santa Fe

Hace 44 minutos
El Patrón de los cielos, el informe de Felicitas Bonavitta para C5N. 

Eduardo Eurnekián quiere extender hasta 2066 la concesión de los principales aeropuertos del país

Hace 59 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 26 de agosto de 2026.

Quini 6: un entrerriano se llevó más de $369 millones en el sorteo de Siempre Sale

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del miércoles 26 de agosto de 2026.

Loto Plus: 10 apostadores del Sale o Sale se llevaron casi $4 millones cada uno

Hace 1 hora
Diputados le dio media sanción a un proyecto clave para el Gobierno.

Inocencia Fiscal II: Diputados dio media sanción al proyecto del Gobierno

Hace 1 hora