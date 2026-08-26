Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota ante Independiente Santa Fe

Tras el 1 a 1 en los 90 minutos, el Millonario cayó ante el conjunto colombiano en la definición desde los doce pasos y quedó afuera de la Copa Sudamericana en el Monumental. Ahora se enfoca en su siguiente compromiso.

River se prepara para el próximo encuentro, tras el partido ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

River empató 1 a 1 en los 90, pero quedó eliminado por penales a Independiente Santa Fe en el Monumental , por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana y no consiguió avanzar a los cuartos de final del certamen internacional. Ahora, se enfoca en su próximo encuentro.

River volverá a jugar el domingo 30 de agosto ante Banfield, desde las 15, en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo de Eduardo Coudet se preparará para afrontar una nueva jornada del campeonato local, en la que intentará volver al triunfo después del empate 2-2 ante Vélez en el Monumental, mientras que Banfield llega tras perder 2-1 frente a Newell's en Rosario.

La Liga Profesional ya definió las autoridades para el partido del domingo y Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal , acompañado por Maximiliano Del Yesso y Agustín Méndez como asistentes, mientras que Gastón Iglesias ocupará el puesto de cuarto árbitro en el encuentro que se disputará en el estadio Florencio Sola.

En el VAR estará Lucas Novelli y Nelson Sosa será el AVAR del encuentro, en un partido que además tendrá como particularidad el regreso de los hinchas visitantes, ya que River contará con el acompañamiento de su público en el estadio de Banfield después de que se confirmara oficialmente la presencia de ambas parcialidades.

El antecedente más reciente entre ambos equipos corresponde al Torneo Apertura, cuando River se impuso 3-1 en el Monumental a fines de febrero, en la última presentación de Marcelo Gallardo durante su segundo ciclo como entrenador, con goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

River tendrá público visitante ante Banfield en la séptima fecha del Torneo Clausura

Desde principio de mes, la dirigencia de River inició una gestión formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Aprevide para que sus hinchas pudieran acompañar al equipo de Eduardo Coudet en el estadio Florencio Sola, en un pedido que también contempló las condiciones de seguridad y el beneficio económico para Banfield.

Luego de varios días de análisis y algunas señales positivas, finalmente se confirmó que River tendrá público visitante en el Sur bonaerense: serán 7.000 localidades para la Tribuna Osvaldo Fani, con un valor de $110.000 cada una, el mismo precio que Platense había establecido recientemente para los hinchas de Boca.

Hinchas de River en el Florencia Sola, estadio de Banfield. Redes sociales

La venta comenzó de manera online y los hinchas pueden adquirir los tickets a través de la plataforma habilitada por Banfield, sin necesidad de ser socios del club. La compra estará disponible hasta el domingo a las 15, horario previsto para el comienzo del partido, y el límite establecido es de cuatro entradas por operación.