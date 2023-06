Un goleador confesó ser hincha de Boca y se ofreció para reemplazar a Benedetto

Se trata de Julio Furch, actualmente en el Atlas de México, quien admitió que es hincha de Boca desde pequeño y que sueña con jugar algún día en el club. De todas maneras, señaló que nadie se comunicó con él y que por ahora el interés del club de la Ribera "son sólo rumores".

"Son sólo rumores que salieron no sé de dónde. Ahora estoy tranquilo, enfocado en la pretemporada y en tratar de iniciar bien el torneo. Cuando llegue el momento de hablar con alguien sobre mi futuro, lo vamos a hacer”, explicó en declaraciones publicadas por el sitio MedioTiempo.

Además aclaro que tiene "seis meses de contrato" los cuales finalizan en diciembre de 2023. "Estamos en diálogo con la gente de Atlas. Por ahí la intención es poder continuar, creo que se han conseguido buenas cosas aquí estamos muy cómodos en ese aspecto", concluyó el delantero.

Desde su llegada al conjunto mexicano en 2021, Furch disputó 82 partidos, marcó 25 goles y dio 10 asistencias.

Boca se ilusiona con las noticias de Edinson Cavani que llegan desde Europa

En la previa del Mundial Quatar 2022, el uruguayo Edison Cavani recibió la oferta de Boca y Valencia, pero el delantero se decidió quedar en Europa para llegar con roce internacional a aquel certamen. Sin embargo, las lesiones y los pocos minutos hicieron que el destino pueda cambiar.

En Europa, Cavani apenas convirtió 7 goles y dio 2 asistencias en los 28 partidos que disputó en la temporada, e incluso la terminó siendo suplente por su rendimiento. Por este motivo, y buscando un fuerte recambio de cara al año futbolístico entrante, desde Valencia declararon transferible al delantero uruguayo. Con este presente se levanta la ilusión de Boca para volver a buscarlo y que llegue finalmente al país.

¿Boca se reforzará con Arturo Vidal?

El jugador Arturo Vidal, llegó a Chile para incorporarse a la Roja, especialmente el partido contra República Dominicana. En medio de cuestionamientos sobre su rendimiento en el Flamengo de Brasil, y la mala relación con Jorge Sampaoli, el jugador habló sobre su futuro.

“Tengo contrato hasta diciembre, después de diciembre voy a ver. Claramente no seguiré en Brasil después de diciembre, me encantaría volver (a Chile), pero queda mucho. Ojalá ser campeón con Flamengo en estos tres campeonatos”, señaló en su arribo a Santiago.

El ex Inter, Juventus, Bayer Munich y Barcelona, entre los equipos con los que triunfó en Europa, despejó dudas sobre su nivel futbolístico: “La gente que ve que no he estado jugando puede decir que estoy mal, pero me siento bien, estoy al cien por ciento, es una decisión técnica que hay que aceptar, no la comparto, pero es lo que el entrenador quiere”.

Estas declaraciones hicieron ruido en el mundo Boca, ya que es uno de los futbolistas que desde hace rato también es pretendido por la Comisión Directiva de Fútbol. ¿Será que Juan Román Riquelme lo llame para lograr su llegada a la Argentina?

El volante chileno siempre fue el sueño de Riquelme y que estuvo muy cerca de fichar como refuerzo de Boca en 2022, pero el mediocampista eligió vestir la camiseta de Flamengo.