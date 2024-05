Un exjugador de Boca vivió un calvario por el alcohol: "Soy un adicto en recuperación"

En la misma línea, el ex jugador de Envigado, Saint Etienne, Porto, Inter de Milán, Shanghái Shenhua, Vasco da Gama y Millonarios detalló su periplo: "Yo fui alcohólico social durante varios años, estando activo en el fútbol, vivía en un consumo. Ahí empezó mi proceder y a descargarme, por decirlo así, en tomar malas decisiones. Cuando salgo de Millonarios fue el punto más profundo que toqué, porque durante estos últimos tres años caí en el fondo de mi adicción. Ya no daba, había perdido mi dignidad".

Fredy Guarín en Boca Guarín disputó dos partidos con la camiseta azul y oro.

“Me tocó rendirme y entregarme a mi ser superior, a unos profesionales con los que estoy trabajando y poder remediar muchas cosas que no estuvieron bien hechas. Recuperar la confianza tanto mía, como la de mis hijos, la de mis familiares. Proyectarme y aceptar fue lo principal. No podía solo y me dejé ayudar. Estoy en ese proceso. Con toda seguridad lo puedo decir: este es el definitivo. Ya le toqué la puerta al diablo y no es lo mejor”, advirtió Guarín, que hoy tiene 37 años.

"Estoy en proceso de recuperar a mis hijos"

El colombiano Fredy Guarín detalló en qué estado se encuentra su vida familiar con sus tres hijos, dos ellos fruto de su relación con la venezolana Andreína Fiallo y otro del vínculo con la colombiana Sara Uribe: “Estoy en el proceso de recuperar a mis tres hijos. Están en su espacio. Yo respeto mucho también las decisiones que de alguna u otra forma hayan tomado. A mis hijos los amo y estuve pagando por un tiempo. Ya sé cuál no es el camino y que el camino es Dios que me fortalece cada día y una vida sobria, sana, para poderles dar todo limpio y un amor infinito que tengo con mis hijos”.