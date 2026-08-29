Video: así fue el momento del último penal que le dio a Las Leonas el campeonato mundial Sofía Cairó marcó el último penal de los shootouts, luego de empatar 1 a 1 con Países Bajos en el tiempo reglamentario. De esta manera, Argentina consiguió su tercera copa del mundo. Por Agregar C5N en









Leonas, campeonas. Redes sociales

Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial por tercera vez en su historia, otra vez ante Países Bajos. El partido finalizó con un empate 1 a 1 y todo se definió en los penales australianos: Sofía Cairó fue la encargada de convertir el definitorio y darle el título a Argentina.

A los 60 minutos de partido, Países Bajos se puso en ventaja con un tanto de Yibbi Jansen y, luego de buscarlo tanto, tras el séptimo córner corto, Majo Granatto marcó el empate para luego definirlo en shootouts.

El primer envío de Países Bajos terminó errado, Vicky Granatto definió su gol, Anders erró tras una excelente actuación de la China Cosentino y Brisa Brugeser metió un golazo. Acción seguida Finn convirtió ante la arquera argentina, a Zoe Díaz le anularon su gol por videoref, y tras un nuevo yerro de Países Bajos, de convertir, ganaba Argentina.

Así fue el festejo de Las Leonas tras ganar el Mundial de hockey y sumar su tercera estrella.



Seguí el vivo https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/VSxBTeUhpk — C5N (@C5N) August 29, 2026 Fue entonces que Sofía Cairo apareció y lo logró: convirtió el penal definitivo para consagrar a las argentinas.

Con este triunfo, el seleccionado argentino alcanzó una nueva final y alzó el trofeo máximo luego de 16 años, tras las coronaciones obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010.