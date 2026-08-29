La emoción y llanto de Luciana Aymar por el título mundial de Las Leonas La máxima exponente del deporte festejó la coronación desde las tribunas del Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. La consagración representa la tercera estrella para el conjunto argentino. Por Agregar C5N en









Las Leonas se consagraron campeonas del mundo por tercera vez en la historia al vencer a Países Bajos en los penales y tuvieron como testigo privilegiada en las tribunas a Luciana Aymar, la histórica jugadora rosarina, que se hizo presente en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen para alentar al conjunto nacional en un final cargado de llanto y emoción.

La transmisión oficial enfocó en varias oportunidades a la protagonista de las otras dos estrellas con la Albiceleste (Perth 2002 y Rosario 2010) y, luego de que Sofía Cairo marque el penal decisivo, Luciana Aymar celebró y se forjó en un fuerte abrazo con algunos allegados.

Antes de comenzada la final, Lucha había anticipado un partido tan cerrado como el que finalmente ocurrió. "Son dos equipos que están muy parejos, los dos hicieron un torneo muy similar. Argentina tiene que jugar confiando en su juego y concentrada todo el partido".

¡¡LLORE LUCHA, LLORE!! ¡LA EMOCIÓN DE LUCIANA AYMAR CON LA HISTÓRICA CONSAGRACIÓN DE LAS LEONAS COMO CAMPEONAS DEL MUNDO!



Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/EK9mRU6l1z — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026 También había advertido sobre una de las grandes virtudes de las neerlandesas. "Ellas tienen esa frialdad que las caracteriza. Nosotras solemos tener altibajos, así que tenemos que enfocarnos en jugar concentradas y atentas al 100%. Si las chicas juegan con la confianza de que pueden ganar, creo que hoy tienen muchas posibilidades", agregó la rosarina.