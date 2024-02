Tras ganar el clásico, Costas se Ilusiona: "Racing le puede competir a River y Boca"

“Este partido lo empezamos a ganar el día que perdimos con Godoy Cruz y la gente empezó a cantar como si fuésemos ganando. Después el banderazo. Los chicos fueron al clásico muy confiados", apuntó el entrenador de Racing.

Racing Independiente Copa de a Liga 2024 Télam

La historia de Gustavo Costas en Racing es de un vínculo muy estrecho a tal punto que se formó como jugador en el club e incluso fue "mascota" del histórico equipo de Juan José Pizzutti.

"Pensé que nunca iba a volver acá y que no iba a ser tanto el cariño de la gente porque las generaciones pasan y los más chicos que no te vieron jugar ni te conocen. A veces los más jóvenes me abrazan llorando, eso me conmueve. Son cosas que a uno lo van metiendo cada vez más. Este es el desafío más grande y más lindo de mi carrera", concluyó sobre el tema el ex seleccionador de Bolivia.

El alocado festejo de Costas luego de que Racing le gane 1-0 a Independiente