Tomás Pozzo confirmó su salida de Independiente por un desacuerdo con Carlos Tévez

El mediocampista Tomás Pozzo reveló que su salida de Independiente se debió tras un "desacuerdo" con el entrenador Carlos Tevez. No obstante, remarcó que no hubo " ningún tipo de problema" durante la conversaciones que tuvieron durante la semana.

El futbolista dio los motivos de su despedida en declaraciones radiales y confirmó un acuerdo para incorporarse a Godoy Cruz. "La razón por la que me voy de Independiente es un desacuerdo con el entrenador. De todas maneras, veía venir mi salida de Independiente, porque no estaba teniendo los minutos que pretendía ", advirtió a la radio DSports.

Además, durante la entrevista señaló: "No me sentía cómodo en Independiente. Sentía que estaba para jugar y Tevez no. Igual tuve una charla con él y no hay ningún tipo de problema. Él entendía que tenía que jugar en reserva y yo no".

De todas formas, remarcó que su "salida iba a ser inminente porque en enero me habían intentado vender y después hubo un inconveniente con Italia que no se pusieron de acuerdo con los números y se terminó cayendo".

Independiente recibirá un millón de dólares por el 70% del pase de Pozzo, formado en las divisiones juveniles del club, y lo despidió en redes sociales: "Como jugador criado y formado en nuestras Juveniles le deseamos lo mejor para su carrera ¡Éxitos, Toto!".

Pozzo, de 23 años, fue uno de los futbolistas que integraron la lista de jugadores que no serán tenidos en cuenta por Tevez de cara a la próxima temporada junto con Martín Cauteruccio, Patricio Ostachuk, Felipe Aguilar, Edgar Elizalde, Agustín Mulet, Serio Ortiz, Baltasar Barcia y Martín Sarrafiore.

El jueves pasado, Tevez realizó declaraciones para la prensa y cuando se refirió a la situación de Pozzo, dejó en claro las diferencias con el nuevo jugador de Godoy Cruz: "Toto no entendió que el escudo está por delante", sentenció.