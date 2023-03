Todos contra Demichelis: ahora el que apuntó contra el DT de River es el presidente de Talleres

A mediados de 2021, Talleres fue a buscar a Demichelis tras la salida de Alexander “Cacique” Medina, pero el exdefensor millonario, quien trabajaba en las divisiones inferiores del Bayern Munich alemán, rechazó la propuesta.

Posteriormente, cuando Marcelo Gallardo anunció su salida del equipo de Núñez, Demichelis fue la primera opción de la dirigencia presidida por Jorge Brito, y no solo fue aceptada por el exjugador de la Selección argentina, sino que, además, en plena conformación de su cuerpo técnico, quisieron tentar a Gandolfi para sumarse como ayudante de campo.

Finalmente, Gandolfi optó por quedarse en Córdoba y el cuerpo técnico de Demichelis terminó conformado por Germán Lux y Javier Pinola.

Los dichos del presidente de Talleres de Córdoba contra Demichelis

Tras las sumatorias de desencuentros, Fassi aprovechó para mostrarse conforme con el presente de Gandolfi como entrenador e hizo un irónico comentario contra el exBayern Munich.

En el evento Mística Talleres, un encuentro institucional para compartir el modelo 2023 con los planteles, el mandatario de la T comentó: “Tal vez, en algún momento, tendrás que buscar a Martín Demichelis para que sea tu ayudante de campo”.

El momento estaba siendo transmitido por Youtube, por lo que de manera irónica Fassi pidió: “Esto que quede acá. Les pido por favor que no salga de acá. Somos solamente 600. Espero que no”.

El cruce de Martín Demichelis con Frank Kudelka

Tras la victoria de River en el Sur, Demichelis, se quejó de que en los vestuarios no había aire acondicionado y agregó: “El entrenador tampoco me vino a saludar, así que sabíamos que iba a ser recontra difícil”.

A eso, Kudelka no se quedó callado y salió furioso a responder: “No lo saludé a Demichelis porque no lo ví, pero su antecesor era un señor. Todos los técnicos queríamos jugar frente a River para saludar a Marcelo Gallardo, que ganó todo y él cortaba la distancia, no esperaba que uno fuera a saludarlo, se acercaba”.

Y agregó: “Este señor está dirigiendo a un Fórmula 1 y creo que a veces hay que tener cuidado con lo que se dice. Dar a entender que Lanús le apagó los aires acondicionados me duele. El aire se cortó en todo el estadio, nosotros tampoco teníamos”, completó.