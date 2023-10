Tevez y el recuerdo de Ham en su regreso a la cancha de Argentinos: "Le pedí disculpas" 

"Son cosas del fútbol que pasan, no fue que yo me levanté y quise hacerle mal a un chico. Fui, le pedí disculpas como se debe hacer, estuve a disposición de él. Y después ya más no podía hacer", recordó Tevez.

Además, explicó que "no sé si siento pedir perdón por algo que pasó sin querer". "Si tengo que pedir perdón, le pediría perdón al hincha de Argentinos porque la verdad no tengo nada contra ellos. Lamentablemente, el fútbol argentino es así", señaló.

Entonces, adelantó cuál será su postura este sábado cuando se reencuentre con la hinchada de Argentinos en el estadio Diego Armando Maradona. "Mañana iré como siempre respetando a todos, no voy a hacer ninguna seña, no voy a mirarlos, no voy a destratar al hincha de Argentinos Juniors. Si me putea es lo que siente, está bien. No tengo nada contra ellos y está todo más que bien", añadió.