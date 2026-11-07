El nuevo posteo de Fabián Gianola luego del exigente pedido de su novia El actor volvió a publicar contenido en sus redes sociales, en referencia a Florencia Elizabeth, su pareja de 28 años, tras revelar la drástica operación por la que tuvo que atravesar en las últimas semanas. Agregar C5N en









Gianola y su novia.

Fabián Gianola volvió a ser tendencia en las redes sociales por un nuevo posteo dedicado a su pareja, Florencia Elizabeth. Días atrás, el actor de 63 años ya había sorprendido al revelar que decidió someterse a una vasectomía a pedido de ella, quien es 35 años menor.

El actor había contado que la intervención estuvo relacionada con una solicitud de la bailarina, de 28 años, quien no tiene intenciones de convertirse en madre.

En las últimas horas, Gianola compartió una historia en su cuenta de Instagram replicando un posteo de Florencia, en el cual se la ve filmándose frente a un espejo al ritmo de una canción de Los Ratones Paranoicos.

Los detalles de la operación a la que se sometió Fabián Gianola Pocas semanas después de haber sido atropellado por un auto, el actor Fabián Gianola reveló dias atrás que pasó por el quirófano, pero esta vez fue para realizarse una vasectomía. Contó que la decisión la tomó porque su pareja de 28 años se lo pidió para más seguridad. “Fue la mejor opción”, contó.

En diálogo con Carmen Barbieri, el humorista reveló que está listo para volver al teatro y aprovechó para contar que tomó la decisión de no volver a ser padre y, ante la insistencia de la conductora por la joven edad de su novia, reveló que este deseo “no iba a ser posible”.

“El 14 de junio me hice una vasectomía, por pedido de mi señora. Ella no quiere tener hijos. Ella tiene 28 años. Hace cinco que salimos y vivimos juntos. Yo ya tengo una hija de 30 que vive en Costa Rica, y uno de 26 que vive en Palermo”, indicó. Gianola aclaró que “ambos están muy enamorados y que fue la mejor opción para estar tranquilos". Cabe destacar que él tiene 63 años y tuvo sus hijos con Verónica Suárez. Estuvieron 30 años en pareja y se separaron en 2016.