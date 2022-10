Sorpresa y silencio: la figura de Boca que no fue a los festejos

Boca se consagró campeón de la Liga Profesional 2022 luego del empate 2-2 en su cancha ante Independiente y, durante los festejos, una particular ausencia llamó la atención entre los hinchas. Se trata del arquero Sergio "Chiquito" Romero, que no estuvo presente en el estadio, no participó de los festejos y su futuro es incierto.