10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Simone Biles recibió el calor de Argentina: la ídola de chicas y jóvenes se despidió de Buenos Aires a todo trapo

La mejor gimnasta de la historia vivió una experiencia completa en la Ciudad de Buenos Aires. Dio una charla motivacional, paseó por los rincones porteños y cerró su visita brindando una clínica multitudinaria ante miles de nenas que sueñan un día ser como ella.

Micaela Piserchia
Por
Micaela Piserchia
La reina de la gimnasia pasó por Buenos Aires

La reina de la gimnasia pasó por Buenos Aires

GCBA

El anuncio de la visita de Simone Biles a Buenos Aires fue intempestivo y sorpresivo a la vez. Hace poco más de una semana, la acreedora de 11 medallas olímpicas y otras 30 en campeonatos de mundo era difundida en las redes oficiales de la Secretaría de Deportes de la Ciudad y era poco imaginado lo que iba a venir después.

La AFA confirmó que Boca recibirá a Belgrano en la Bombonera el sábado 18 de octubre a las 18 hs. 
Te puede interesar:

Confirmaron cuándo volverá a jugar Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

En principio se plantearon dos eventos principales, más allá de hacerla subir al Obelisco y llevarla a pasear por lugares emblemáticos de la Ciudad: una charla motivacional en el auditorio de la Casa de Gobierno en Parque Patricios y una clínica en uno de los pabellones del Parque Olímpico de Villa Soldati. Se abrieron las inscripciones y todo colapsó: casillas de mail saturadas y redes sociales pidiendo respuestas porque nadie quería quedarse afuera.

Desde Deportes de la Ciudad entendieron que debían mudar la clínica para darle la oportunidad a miles de nenas de estar cerca de su ídola, de ver en vivo a quienes las motivan a levantarse cada día a practicar gimnasia. Y así fue que mudaron todo al Parque Roca, donde se montó un show inolvidable.

El calor se sintió desde muy temprano, con filas eternas compuestas por familias, clubes y escuelas de gimnasia y también grupos de amigas adolescentes y adultas que no querían perderse la presencia de una de las personalidades olímpicas más exitosas de los últimos tiempos.

Gimnasia 2
Cientos de escuelas dijeron presente en Parque Roca para ver a Simone Biles

Cientos de escuelas dijeron presente en Parque Roca para ver a Simone Biles

Entre las personalidades destacadas estuvo la tenista Nadia Podoroska, y también nombres fuertes de la gimnasia actual e histórica. Entre ellos estuvieron Daniel Villafañe, referente internacional en la rama masculina y medallista panamericano; Celeste Carnevale, participante de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y Ana Destéfano, que compitió en los Juegos de Atlanta 1996.

Más allá de las figuras, el color lo pusieron los cientos de clubes que estuvieron presentes: Boca, Racing, River, Vélez, Lanús, Banfield, Provincial de Rosario, Hacoaj, GEBA, Ciudad y las otras tantas escuelas que no dudaron en ir a ver a su ídola. Papás con sus hijas, mamás y abuelas, grupos de nenas enfervorizados por ver a Simone. Un fanatismo poco visto, o quizá... al que se le da poco lugar en nuestro país.

Con banderas y pancartas, también hubo presencia extranjera con fanáticos de Colombia, Brasil, Uruguay y Chile: nadie se quería perder a la reina indiscutida de la gimnasia.

Mariano llevó a su hija desde Rosario y se pidió el día exclusivamente para que su hija conozca a su ídola: "Venimos desde un club de Funes, Santa Fe, porque apenas nos enteramos supimos que no podíamos faltar. Es un lujo tenerla acá en nuestro país".

"Mi hija compite en gimnasia y la adora, es su ídola. Siempre que pueda voy a acompañarla", dijo el papá. La niña se mostró muy feliz por tener la oportunidad de ver a Biles y admitió que lo que más le gusta es cómo ejecuta "su rutina de suelo", casualmente su mejor aparato.

Pero la norteamericana no es solo cuestión de nenas: hubo mucha parcialidad adulta que también se acercó a Parque Roca para verla. Dos exgimnastas de Club Ciudad recalcaron la importancia de su presencia en Buenos Aires: "Es algo que va a sentar un precedente muy lindo. Es sumamente importante que esté acá".

Y también subrayaron su humanidad: "Se convirtió en la embajadora de la salud mental y nos hizo ver la vida de otra manera. Envió un mensaje muy potente al mundo".

Si bien la atracción principal era obviamente Simone Biles, se puso en marcha un lindo show con las gimnastas de la Selección argentina y también una exhibición con las deportistas del nivel élite de la Confederación Argentina de Gimnasia, que pasaron por los distintos aparatos: viga, suelo, barras asimétricas y salto.

Gimnasia 1
Competencia de verticales

Competencia de verticales

Entre ellas se destacó Mía Mainardi, actual campeona del mundo juvenil y una de las principales figuras del seleccionado nacional en la actualidad. "Estoy lesionada, pero tratando de mejorar para llegar a Los Ángeles de la mejor manera", contó en la previa.

Luego de los shows llegó el momento más esperado: Simone Biles apareció en el escenario y el Parque Roca se vino abajo. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, le dio la bienvenida al evento y ella se mostró muy emocionada por la cantidad de gente que solo estaba ahí para verla. Tras haberla declarado como "Huésped de honor" de la ciudad de Buenos Aires, enseguida le entregó la llave del Parque Olímpico, el mayor complejo deportivo porteño.

Después de lo protocolar se dispuso a comenzar con la clínica, estrictamente dirigida a las niñas de 8 a 12 años que componían el programa de desarrollo de alto rendimiento. Junto con su entrenador Laurent Landi, pasaron por los distintos aparatos y dieron instrucciones al grupo infantil.

Gimnasia 3
El seleccionado argentino realizó una exhibición en Parque Roca.

El seleccionado argentino realizó una exhibición en Parque Roca.

Bajo su atenta mirada, las niñas pasaron por los diversos ejercicios acompañadas de sus entrenadoras. Biles pasó por cada aparato y corrigió, felicitó y también chocó los cinco con las nenas, generando un recuerdo imborrable para todas ellas. "Es increíble lo talentosas que son todas", dijo.

En las tribunas, en tanto, era todo aliento, gritos y canciones para la estadounidense. Una vez finalizada la parte práctica, Landi y Biles se colocaron en la pedana de suelo y, junto con todas las gimnastas que participaron de la exhibición, propuso un juego de preguntas y respuestas a modo de conferencia de prensa.

Simone
Simone Biles cronometró todos los ejercicios de la clínica del Parque Roca.

Simone Biles cronometró todos los ejercicios de la clínica del Parque Roca.

"Esto es producto de mucho trabajo y de tener gente muy responsable rodeándome. Con paciencia y tiempo los resultados llegan, pero hay que tener mucha dedicación", dijo sobre cómo es que forjó su trayectoria ganadora.

Biles tiene 28 años y todavía no confirmó su presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Cabe aclarar que la gimnasia artística es un deporte muy exigente y, pese a tener la posibilidad de competir por equipos, el cuerpo ya no responde de la misma manera con el paso del tiempo.

A raíz de ello, la norteamericana explicó: "Crecer me hizo modificar mis hábitos. Cambié el entrenamiento y lo hago año tras año. Se trata de entrenar no más fuerte, sino de manera inteligente. Además, no solo es cuidar el aspecto físico, sino también el mental".

Tras haberse convertido en un emblema justamente del cuidado de la salud mental no solo en deportistas, sino también para quienes no lo son, Simone Biles dejó en claro que el bienestar y la felicidad van de la mano y se posicionan por delante de las exigencias, las presiones y las obligaciones.

SIMONE - 9 OCT-16
Biles ante miles de personas en el Parque Roca.

Biles ante miles de personas en el Parque Roca.

"Empecé desde muy chica con esto y aprendí que no me puedo desmotivar con una caída porque tengo otros elementos más por delante en mi rutina y en mi competencia. Más allá del resultado, ser deportista es aprender a través de los años. Es intentar disfrutar en la competencia", cerró.

Noticias relacionadas

Real Madrid y Atlético aparecen como los principales candidatos para llevárselo en el próximo mercado de pases.

El "nuevo Seedorf" que puede ser compañero de Franco Mastantuono o Julián Álvarez

Lautaro Martínez, titular en la Selección.

Con Messi en duda, la Selección argentina enfrenta a Venezuela

Después de salir campeón del mundo, este futbolista no pudo remontar su carrera.

De ser campeón del mundo con la Selección argentina a trabajar en un parque automotor: la historia que pocos pueden creer

Russo fue homenajeado por familiares y amigos.

El último adiós a Russo: sus restos ya fueron trasladados a Pilar

El delantero, de 24 años, juega en Tigre, a préstamo.

El conmovedor gesto de Nacho Russo tras el fallecimiento de su papá

Jorge Brito le dio el último adiós a Miguel Ángel Russo.

Jorge Brito asistió a la Bombonera para dar el último adiós a Miguel Ángel Russo

Rating Cero

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016.

Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?
play

Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
play

Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

Romina y Thiago fueron compañeros en Gran Hermano 2022.

Romina Uhrig contó cómo fue el encuentro Thiago Medina con sus hijas tras la internación

últimas noticias

play

¿El huevo puede tener un embrión de dinosaurio? El furor por el streaming paleontológico desde Río Negro

Hace 15 minutos
“Donald Trump cerró nuestro gobierno, denunció Warren. 

Una senadora demócrata presentó un proyecto para frenar salvataje financiero de EEUU a Argentina

Hace 47 minutos
Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Hace 1 hora
La reina de la gimnasia pasó por Buenos Aires

Simone Biles recibió el calor de Argentina: la ídola de chicas y jóvenes se despidió de Buenos Aires a todo trapo

Hace 1 hora
Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

Hace 1 hora