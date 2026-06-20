Selección del Mundial 2026: así fue la independencia de Costa de Marfil Una historia marcada por su independencia de Francia y una fuerte conexión que todavía se refleja en su selección actual. Por Agregar C5N en









Conocé la historia de Costa de Marfil. FIFA

Costa de Marfil disputa su cuarta Copa del Mundo y arrancó el torneo con una victoria clave ante Ecuador.

La selección tiene una fuerte presencia de futbolistas nacidos en Francia.

Esa relación se explica por la historia compartida entre ambos países y el proceso de independencia liderado por Félix Houphouët-Boigny.

Tras independizarse en 1960, el país mantuvo vínculos estrechos con Francia, algo que todavía se refleja en su identidad y en su selección actual. Costa de Marfil está jugando su cuarta Copa del Mundo y volvió a la cita tras la edición Brasil 2014. Tuvo un debut soñado al vencer a Ecuador por 1-0 con un gol agónico de Amad Diallo y quedó segundo en el grupo que comparte junto a Alemania, su próximo rival, y Curazao.

Amad Diallo celebrando la victoria de su equipo. Redes sociales Una particularidad que tiene la Selección es que 8 de sus 26 jugadores nacieron en Francia. Muchos de ellos crecieron en el sistema juvenil francés, pero eligieron representar al país de origen de sus familias. Este vínculo está directamente relacionado con la historia común entre ambos países. Para entenderlo, hay que volver a la etapa colonial y al largo proceso que llevó a la independencia marfileña. Allí comienzan a aparecer figuras clave como Félix Houphouët-Boigny, el máximo protagonista de esta historia.

Durante la Segunda Guerra Mundial, unos 40.000 marfileños participaron en el ejército francés, mientras la colonia formaba parte del África Occidental Francesa. En esos años, el malestar creció por la discriminación, el trabajo forzoso y las difíciles condiciones económicas. Al mismo tiempo, surgieron movimientos políticos que buscaban mayor igualdad, como la Unión Africana de Campesinos, fundada en 1944 por Houphouët-Boigny. Estas primeras organizaciones fueron el inicio de una participación política más activa de los africanos dentro del sistema colonial.

Félix Houphouët-Boigny presidente marfileño desde 1960 a 1993. Qiraat Africa Cómo fue el proceso de independización de Costa de Marfil En 1946, Houphouët-Boigny dio un paso clave al fundar la Agrupación Democrática Africana, junto a otros líderes de África occidental. Esta organización se convirtió en una herramienta fundamental para reclamar derechos y reformas dentro del imperio francés. Ese mismo año, Houphouët-Boigny llegó a la Asamblea Francesa, donde impulsó la abolición del trabajo forzoso en las colonias. Su papel político creció rápidamente dentro del sistema francés.

El proceso hacia la independencia avanzó de forma gradual hasta que el 7 de agosto de 1960 Costa de Marfil se convirtió oficialmente en un Estado independiente. Houphouët-Boigny, que había sido ministro en gobiernos franceses, fue elegido como el primer presidente del país. Su liderazgo marcó las primeras décadas de vida independiente, en un contexto de estabilidad y buenas relaciones con Francia.

El 7 de agosto de 1960, la independencia de Costa de Marfil. Qiraat Africa Tras la independencia, Costa de Marfil inició una etapa de consolidación institucional bajo el liderazgo de Houphouët-Boigny, que gobernó hasta 1993. Durante ese tiempo, el país mantuvo vínculos estrechos con Francia y buscó estabilidad en la región. Este proceso nos muestra cómo la relación con Francia siguió influyendo en el país, incluso después de la independencia, algo que hoy también se refleja en su selección en el Mundial.