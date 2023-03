Esto será en el marco no solo post Qatar, sino también luego de la entrega de los premios The Best de la FIFA en la que fue premiada la hinchada argentina, pero también Lionel Messi como mejor jugador, el Dibu Martínez como mejor arquero y Lionel Scaloni como mejor DT del año.

Selección argentina foto Panamá Curazao Instagram (@leomessi)

Este será el tercer cruce entre ambos seleccionados y los antecedentes marcan que hubo dos triunfos previos que fueron para la albiceleste. El primero fue con la selección de Diego Maradona en 2009 en un amistoso que terminó 3 a 1 en Santa Fe y el otro en la Copa América Centenario en 2016 en Estados Unidos que salió 5 a 0.

El próximo partido de este doblete amistoso será ante Curazao en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero este martes y las entradas saldrán a la venta este jueves a las 10 por la misma plataforma que se compraron para el encuentro frente a Panamá. Los precios serán los mismos.

Selección argentina vs Panamá: cronograma

Las puertas se abrirán a las 15.30 y la apertura estará conducida por Sergio Goycochea a las 16, luego tocará el DJ Fer Palacio y entre las 17 y las 18 habrá un receso para el lanzamiento de la campaña publicitaria del fútbol femenino y se emitirá un avance de la película de “La Scaloneta”.

A las 18 tocarán Los Totora y cuarenta minutos después será el momento de otro set musical de Ferpa. Mientras que un rato más tarde tocará La T y la M. 19.10 Tula cantará “Muchachos” junto a Fernando Romero, el que creó la letra. Luego saldrán los jugadores a los entrenamientos precompetitivos y Ariel Ardit será quien cante el himno.

En el entretiempo estará WOS y tocará “Arrancármelo”, una de las canciones más representativas durante el Mundial Qatar 2022 y el cierre estará a cargo de La Konga, quien también estuvo en la fiesta que Messi organizó en Rosario, días después del Mundial.

Horario y dónde ver en vivo Selección argentina y Panamá

El encuentro comenzará a las 20.30 finalmente y estará dirigido por el árbitro Christian Ferreyra. Se podrá ver por la TV Pública y TyC Sports. También estará disponible por las plataformas digitales.

Selección argentina y Panamá: formaciones

Selección argentina: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Panamá: José Guerra; Iván Anderson, Edgardo Fariña, Gilberto Hernández, Richard Peralta y Kevin Galván; Cristian Quintero, José Murillo, Jorge Serrano, Martín Morán; y Alfredo Stephens. DT: Julio César Dely Valdés.