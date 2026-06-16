Video: Lionel Messi le pegó de afuera y anotó el tercer gol de la Selección argentina contra Argelia El capitán de la albiceleste sacudió de media distancia y convirtió un nuevo tanto para la albiceleste, durante el primer partido del Grupo J de la Copa del Mundo. Por Agregar C5N en









Lionel Messi anotó el tercer gol de Argentina. X (@i3merz)

El astro Lionel Messi convirtió el tercer gol de la Selección argentina contra Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, por lo que concretó su primer hat-trick en una Copa del Mundo y agigantó su leyenda ya que se transformó en el máximo goleador histórico el torneo junto al exjugador alemán Miroslav Klose, con 16 tantos.

Se jugaba el minuto 30 del segundo tiempo en el Arrowhead Stadium, cuando Messi recibió un pase de Nicolás González en la medialuna y remató hacia el lado derecho del arco para vencer al arquero Luca Zidane. De esta manera, concretó el tercer gol y ratificó que era la gran figura del partido.

messi gol argelia Lionel Messi festejó contra Argelia. En tal sentido, el primer tanto ocurrió a los 17 minutos del primer tiempo, mediante un potente zurdazo desde afuera del área para destrabar un compromiso que se mostraba complejo. La jugada decisiva nació en las inmediaciones del territorio rival. El astro rosarino recibió el balón, se acomodó para su pierna hábil y remató con fuerza. La pelota ingresó con precisión junto al poste, sin posibilidades para el arquero africano.

En tanto, el segundo se produjo a los 15 minutos del complemento, luego de capturar un rebote en el área rival tras un remate de media distancia su compañero Alexis Mac Allister y no perdonó a Zidane. Con un toque de derecha, el diez convirtió el 2-0 e hizo estallar de alegría a los hinchas que colmaban las gradas del estadio.

El segundo gol de Lionel Messi para la Selección argentina contra Argelia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2067074878331600997&partner=&hide_thread=false ¡HAT-TRICK DE MESSI! Goleada de Argentina, alcanza a Klose como máximo goleador y tenés que cerrar el estadio



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