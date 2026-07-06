Alfaro, tras el histórico recibimiento a Paraguay luego de la eliminación del Mundial: "Que esta llama no se apague"

La Albirroja regresó al país después de quedar eliminada de la Copa del Mundo en 16avos de final ante Francia. El seleccionado paraguayo no disputaba la competencia mundialista desde hacía 16 años y fue ovacionado en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

El presidente, Santiago Peña, también estuvo presente en el recibimiento y pidió que Alfaro se quede

Paraguay hizo historia en el Mundial 2026 , luego de haber estado ausente 16 años. Si bien perdió ante Francia en la primera instancia de eliminación directa, una multitud recibió al plantel en el regreso del país, incluyendo al mismo presidente nacional, Santiago Peña.

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El plantel dirigido por Gustavo Alfaro arribó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi minutos antes de las 6 de la mañana y fue recibido con aplausos, banderas y cánticos por cientos de simpatizantes que se acercaron desde muy temprano para acompañar a los jugadores.

Al mismo tiempo, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil habilitó el espigón presidencial para la llegada de la delegación, que fue esperada por familiares, dirigentes, autoridades y fanáticos que quisieron agradecerle al equipo por la campaña realizada en la competencia mundialista.

Minutos después de su aterrizaje, tanto el cuerpo técnico como dirigentes y futbolistas subieron a un micro que los acercó hasta el sector donde aguardaba el público. El momento más emotivo se vivió cuando la delegación estuvo frente a los 500 hinchas que se acercaron al lugar desde distintos puntos del país.

“ Hoy lo que tenemos es una gran ilusión que eso después se va a transformar en expectativa porque la expectativa requiere un montón de cosas superiores y mayores. Pero eso será tiempo para analizarlo más adelante”, indicó Alfaron con micrófono en mano ante su gente.

Al mismo tiempo, hizo un extenso agradecimiento: “Lo único que me queda para decir es gracias al país, a todos ustedes, los jugadores, a toda la gente. Gracias presidente Robert; como lo dije siempre, ojalá lo hubiese conocido 10 años antes. Defiendan esto, porque esta llama que estos chicos volvieron a encender, para demostrarle al mundo que Paraguay está de pie, nunca se vuelva apagar”.

“Si algo me enseñaron estos muchachos, es que los imposibles no existen. QUE ESA LLAMA NUNCA SE VUELVA A APAGAR”.



Gustavo Alfaro, ante la gente en Paraguay. pic.twitter.com/NRBv4M3670 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

Paraguay fue recibido por una multitud y el presidente Santiago Peña

El presidente paraguayo Santiago Peña también estuvo presente en el recibimiento y saludó con abrazos a los jugadores y al cuerpo técnico. Luego, agradeció públicamente al plantel por haber representado al país en el Mundial.

Con total felicidad y euforia, Peña pidió por la continuidad de Gustavo Alfaro al frente de la Albirroja, después de que el entrenador argentino dejara en duda su futuro tras la eliminación ante Francia en los octavos de final.

En la misma línea se expresó Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, quien le envió un mensaje directo al técnico: “Esto fue solo el primer round, falta el segundo en el Mundial de 2030”.

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Entre cánticos y aplausos, el público presente en el Aeropuerto Silvio Pettirossi pidió a viva voz que el profesor Gustavo Alfaro continúe al mando de la Selección Paraguaya.



Fue el presidente de la… pic.twitter.com/PHavzjczdf — Ñanduti (@nanduti) July 6, 2026

El multitudinario recibimiento a la Selección de Paraguay

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El camino de Paraguay en el Mundial 2026

La Selección de Paraguay integró el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Australia, pero el camino no fue fácil: comenzó perdiendo ante los anfitriones por una impresionante goleada, luego ganó el choque ante los turcos y se despidió de la zona con un empate sin goles.

Tras 16 años, la Albirroja no solo había regresado a una competencia mundialista, sino que había clasificado a los 16avos y se enfrentó nada más ni nada menos que una de las Selecciones más poderosas: Alemania.

Sin embargo, contra todo pronóstico, el conjunto sudamericano logró una victoria histórica tras eliminarlos por penales luego de igualar 1 a 1 dentro del tiempo reglamentario. Ya la ilusión de la Copa del Mundo finalizó en octavos tras la derrota por el penal que Kilyan Mbappé cambió por gol.