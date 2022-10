Sebastián Villa, del Boca campeón: "Somos un grupo muy unido, una familia"

Santino cumplió el sueño de conocer la Bombonera: fue a ver Boca vs Independiente

Villa estuvo ausente de varios partidos debido a una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda, por la cual fue intervenido el 1° de septiembre. Recién pudo volver en los últimos tres encuentros y este domingo, ante Independiente, ingresó en el segundo tiempo y metió un golazo de tiro libre.

Villa gol a Independiente Villa remató y consiguió el segundo gol de Boca. Télam

"La verdad que me tocó entrar en un partido complicado y pude aportar un gol que fue muy importante. Además, lo que significaba por la lesión que tuve y miles de cosas que he pasado. Se me salen un poco las lágrimas", explicó emocionado el jugador de 26 años.

"Langoni viene con mucho crecimiento"

Sebastián Villa resaltó la tarea del joven Luca Langoni, quien convirtió seis goles en el campeonato y lo reemplazó cuando fue operado: "Es un chico que viene con mucho crecimiento, un chico que escucha, cuanod no estuve él respondió".

La causa que afronta Villa por abuso sexual

El miércoles 11, Sebastián Villa se presentó en los tribunales de Lomas de Zamora para someterse a una nueva pericia psicológica en el marco de la causa por presunto abuso sexual a Tamara Doldán, en la que se encuentra imputado mientras espera el inicio del juicio oral.