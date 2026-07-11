Video: el gol de Alexis Mac Allister para darle la ventaja 1 a 0 a Argentina ante Suiza El mediocampista marcó de cabeza tras un córner y suma su segundo gol con la camiseta de la Selección en mundiales. Por Agregar C5N en









Gol de Mac Allister para el 1-0 AFASelección

La Selección argentina se adelanta 1 a 0 con gol de Alexis Mac Allister de cabeza luego de un córner que pateó Lionel Messi. De esta manera, el exjugador de Argentinos Juniors suma su segundo gol en mundiales y el capitán se convierte en el máximo asistidor con 10.

La jugada inició con un remate del propio Alexis que pegó en el gluteo del 4 de Suiza y se produce el primer córner. También lo pateó Messi y se dio otro tiro de esquina, pero desde el otro lado, y desde allí se produjo el tanto, el cual marcó el jugador N°20 a los 9 minutos del primer tiempo y el marcador le da la ventaja a Argentina.

El colorado sumó su segundo gol con la camiseta argentina en mundiales, el primero había sido en Polonia en 2022 en la tercera fecha de fase de grupos. Mientras que, en lo que respecta a los récords, Messi ya era el máximo asistidor a nivel mundiales con 9 y ahora sumó su 10 pase gol.

¡GOL DE ARGENTINA! Centro de Leo y Mac Allister de cabeza abre el marcador



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