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11 de julio de 2026 Inicio

Video: el gol de Alexis Mac Allister para darle la ventaja 1 a 0 a Argentina ante Suiza

El mediocampista marcó de cabeza tras un córner y suma su segundo gol con la camiseta de la Selección en mundiales.

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Gol de Mac Allister para el 1-0

Gol de Mac Allister para el 1-0

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La Selección argentina se adelanta 1 a 0 con gol de Alexis Mac Allister de cabeza luego de un córner que pateó Lionel Messi. De esta manera, el exjugador de Argentinos Juniors suma su segundo gol en mundiales y el capitán se convierte en el máximo asistidor con 10.

Messi dio la asistencia.
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La jugada inició con un remate del propio Alexis que pegó en el gluteo del 4 de Suiza y se produce el primer córner. También lo pateó Messi y se dio otro tiro de esquina, pero desde el otro lado, y desde allí se produjo el tanto, el cual marcó el jugador N°20 a los 9 minutos del primer tiempo y el marcador le da la ventaja a Argentina.

El colorado sumó su segundo gol con la camiseta argentina en mundiales, el primero había sido en Polonia en 2022 en la tercera fecha de fase de grupos. Mientras que, en lo que respecta a los récords, Messi ya era el máximo asistidor a nivel mundiales con 9 y ahora sumó su 10 pase gol.

La Selección argentina juega en Arrowhead Stadium de Kansas City los cuartos ante Suiza, quien también repite el mismo equipo que derrotó por penales a Colombia. El vencedor de ambos partidos enfrentará a Inglaterra que le ganó a Noruega por 2 a 1 en tiempo suplementario.

Argentina vs. Suiza: formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
  • Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Riede, Djibril Sow y Breel Embolo.

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