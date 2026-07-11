En Vivo
11 de julio de 2026 Inicio

"¡Vamos Argentina!": el grito del gol de los hinchas en el Buenos Aires Fan Fest

Los fanáticos de la Seleccion argentina gritaron el 1-0 de Alexis Mac Allister ante Suiza a los 10 minutos del juego en Kansas, en el Mundial 2026.

Por
El descontrol de los hinchas en el Fan Fest tras el golazo de Mac Allister.

El descontrol de los hinchas en el Fan Fest tras el golazo de Mac Allister.

Redes sociales

Los fanáticos de la Selección argentina gritaron el gol de Alexis Mac Allister, que rompió el cero ante Suiza en el Mundial 2026. La locura en el Fan Fest de Buenos Aires se vivió con un grito desgarrador y abrazos de los miles que se congregaron al aire libre en medio de una helada noche porteña.

La tierna respuesta de Lionel Messi a un niño que le dijo Te amo. 
Te puede interesar:

El emotivo gesto de Messi con un nene en la previa de Argentina-Suiza: "Te amo"

En plena plaza Seeber, en Palermo, vivaron al seleccionado del capitán Lionel Messi, con gritos, aplausos, bocinazos, y una emoción que no pudo empañar la llovizna de una tarde noche en la Ciudad. Apenas la pelota tocó la red, el cielo porteño se tiñó de celeste y blanco entre lluvias de cerveza, abrazos entre desconocidos, banderas flameando al viento y el clásico cantito de Muchachos que volvió a retumbar con la fuerza de un campeonato.

Un grito de desahogo que se escuchó en toda Argentina

Miles de hinchas que desafiaron los nervios y se congregaron frente a las pantallas gigantes transformaron el predio en una auténtica sucursal del estadio de Kansas, en cada rincón de la Argentina. A los diez minutos de la primera etapa, el mediocampista ganó de cabeza en el primer palo y anotó el primero para la Albiceleste. El exvolante de Boca, encargado de las pelotas paradas, fue abrazado por todo el cuerpo técnico.

El sobrio festejo de Lionel Scaloni

Scaloni mantuvo su calma característica durante la jugada, pero la tensión se transformó en sonrisa en cuanto la pelota tocó la red. De inmediato, se fundió en un abrazo con Samuel para felicitarlo por el diseño estratégico del gol. Segundos después, Pablo Aimar, Roberto Ayala y los demás miembros del cuerpo técnico se sumaron a los festejos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi dio la asistencia.

El nuevo récord de Messi en el Mundial tras el gol de Mac Allister

El homenaje de la Scaloneta para una gloria del fútbol argentino.

Por qué la Selección juega con un brazalete negro contra Suiza

Todos abrazan a Alexis Mac Allister, el autor del gol de Argentina.

La Selección argentina pegó de arranque con Mac Allister y le gana con lo justo por 1-0 a Suiza, en busca de las semifinales

La llegada de la rosarina.

Video: así fue la llegada de Antonela Roccuzzo al estadio para ver el partido de Argentina ante Suiza

Nicolás Occhiato habló sobre cómo está su relación con Messi y la Selección.

Nico Occhiato reveló como está su relación con Messi tras el escándalo de Flor Peña: "Hablamos..."

Messi brilló en Berna, Suiza, para su primer triplete con la Selección.
play

El antecedente de Messi ante Suiza que ilusiona: su primer triplete con la Selección argentina

últimas noticias

En las últimas horas se viralizó un video del jugador.

Se viralizó el último video de Jayden Adams en el vestuario de Sudáfrica: el detalle que estremece tras su muerte

Hace 19 minutos
El homenaje de la Scaloneta para una gloria del fútbol argentino.

Por qué la Selección juega con un brazalete negro contra Suiza

Hace 1 hora
La llegada de la rosarina.

Video: así fue la llegada de Antonela Roccuzzo al estadio para ver el partido de Argentina ante Suiza

Hace 1 hora
Casamiento bomba en Gran Hermano.

Una ex Gran Hermano anunció que se casa y sorprendió a todos: quién es su pareja y cuándo dará el sí

Hace 1 hora
Matt Damon en La Odisea.

Matt Damon reveló a quién alienta cuando queda eliminado Estados Unidos: "¡Vamos, Messi!"

Hace 1 hora