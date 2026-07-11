"¡Vamos Argentina!": el grito del gol de los hinchas en el Buenos Aires Fan Fest Los fanáticos de la Seleccion argentina gritaron el 1-0 de Alexis Mac Allister ante Suiza a los 10 minutos del juego en Kansas, en el Mundial 2026. Por Agregar C5N en









El descontrol de los hinchas en el Fan Fest tras el golazo de Mac Allister. Redes sociales

Los fanáticos de la Selección argentina gritaron el gol de Alexis Mac Allister, que rompió el cero ante Suiza en el Mundial 2026. La locura en el Fan Fest de Buenos Aires se vivió con un grito desgarrador y abrazos de los miles que se congregaron al aire libre en medio de una helada noche porteña.

¡GOOOLLL DE ARGENTINA!



Desde el fan fest de Buenos Aires, Mac Allister abre el marcador, Argentina vence 1-0 a Suiza.



: @RoberyLexan #Argentina pic.twitter.com/fHTgBsc1oq — Tribuna Deportiva Perú (@PeruTribuna) July 12, 2026 En plena plaza Seeber, en Palermo, vivaron al seleccionado del capitán Lionel Messi, con gritos, aplausos, bocinazos, y una emoción que no pudo empañar la llovizna de una tarde noche en la Ciudad. Apenas la pelota tocó la red, el cielo porteño se tiñó de celeste y blanco entre lluvias de cerveza, abrazos entre desconocidos, banderas flameando al viento y el clásico cantito de Muchachos que volvió a retumbar con la fuerza de un campeonato.

Un grito de desahogo que se escuchó en toda Argentina Miles de hinchas que desafiaron los nervios y se congregaron frente a las pantallas gigantes transformaron el predio en una auténtica sucursal del estadio de Kansas, en cada rincón de la Argentina. A los diez minutos de la primera etapa, el mediocampista ganó de cabeza en el primer palo y anotó el primero para la Albiceleste. El exvolante de Boca, encargado de las pelotas paradas, fue abrazado por todo el cuerpo técnico.