El emotivo gesto de Lionel Messi con un nene en la previa de Argentina-Suiza: "Te amo"

El capitán de la Selección protagonizó un lindo momento antes del comienzo del partido por los cuartos de final. La escena se viralizó en las redes sociales.

A minutos del comienzo del encuentro entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 , Lionel Messi volvió a demostrar el vínculo especial que mantiene con los más chicos. Durante la ceremonia previa al partido, el capitán fue protagonista de una escena que conmovió a los presentes.

La reacción de Scaloni al gol de Mac Allister para poner el 1 a 0 ante Suiza

Mientras ambos equipos se preparaban para el saludo protocolar, un niño logró acercarse al rosarino para expresarle toda su admiración. "Te amo", le dijo con emoción, mientras le tendía la mano. Messi respondió al saludo con una sonrisa, en una imagen que se replicó en las redes sociales.

El gesto ocurrió en la antesala de un compromiso decisivo para la Albiceleste, que busca un lugar entre los cuatro mejores del certamen . En caso de avanzar, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra, que horas antes derrotó 2-1 a Noruega y se convirtió en el primer semifinalista de esa llave.

A sus 39 años, Messi es el gran referente de la Selección y una de las máximas atracciones del Mundial 2026. En cada estadio que visita recibe muestras de cariño de fanáticos de distintas nacionalidades, una situación que volvió a repetirse antes del duelo frente al conjunto suizo.

"TE AMO, MESSI" Uno de los niños que acompaña a los jugadores de Argentina le dijo a Lionel lo que todos sentimos. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/okjwOhkQ4D

Después de años en los que desfilaron entrenadores y técnicos, la Scaloneta logró imprimir una identidad que caló hondísimo en todos y cada uno de los habitantes de este país. A fuerza de gestas históricas a nivel futbolístico, el equipo logró trascender la barrera deportiva para llevarse un premio mayor: el de provocar alegría en toda la sociedad, atravesándola independientemente del género, la edad, la clase social y los conocimientos deportivos.

En ese sentido, la consultora Datos Claros junto a un equipo de investigación de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires analizó el fenómeno mundialista a nivel nacional y volcó los resultados en un interesante informe que muestra cómo los argentinos viven el certamen.

Una de las conclusiones más importantes, en un país históricamente fragmentado por las posturas políticas, está enfocada principalmente en el humor social. Según los datos, casi el 80% de los encuestados cree que "el Mundial genera un clima de unión".

Es decir, la Scaloneta logra derribar los prejuicios y las diferencias, que en su mayoría son políticas: libertarios, peronistas, kirchneristas, conservadores, de izquierda, macristas... todos, absolutamente todos se embanderan bajo la Selección argentina cuando se trata del Mundial.

No muy por debajo, con casi un 68%, se encuentra la máxima de que "el fútbol funciona como escape a los problemas cotidianos". Y esa es otra realidad, porque en general, cuando se desarrolla el Mundial, el país se paraliza casi por completo: se reducen o se modifican las jornadas laborales, las escuelas ponen televisores y todo aquello que preocupa desaparece por 90 minutos porque la energía está puesta en los once jugadores que corren detrás de la pelota.