Se viene el partido homenaje a la Generación Dorada: cuándo, dónde y cómo comprar las entradas

En cuanto a la venta de entradas, la preventa comenzará el lunes 2 de septiembre a las 16, mientras que la venta general saldrá el martes 3 de septiembre a las 16. Únicamente se podrán adquirir a través de Enigma Tickets y quienes cuenten con las tarjetas Banco Nación Visa contarán con un 15% de descuento y 6 cuotas sin interés.

También serán de la partida el entrenador Rubén Magnano, sus asistentes Fernando Duró y Enrique Tolcachier, el jefe de equipo Alejandro Cassettai, el preparador físico Mario Mouche, el médico Horacio Pila, el kinesiólogo Miguel Borgatello y el utilero Roberto Vartanian. Así, los campeones de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 celebrarán los 20 años de la medalla de oro con un partido inédito y muy especial.

Con esta esperada reunión con el público e invitados que se sumarán a vivir esta fiesta inolvidable, decidieron confirmar el partido de una forma muy particular. Con un divertido video que revolucionó las redes sociales, los jugadores anunciaron el encuentro y fueron virales.

