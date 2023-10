¿Se va a España? La solución de Inter Miami para que Messi se quede en la MLS

Messi no se va: Inter Miami confirmó una gira por China en noviembre

Luego de haber quedado fuera de los play off en la MLS , Inter Miami quedó sin competencias hasta febrero de 2024, por eso surgió la posibilidad que Lionel Messi emigre para no perder ritmo ya que aún le restan dos compromisos con el seleccionado argentino.

En ese sentido, se especuló no solo con la posibilidad de emigrar al fútbol árabe sino también con un posible regreso a España, nada más ni nada menos que a Barcelona . Si bien en redes los fanáticos azulgranas sueñan con la vuelta del hijo prodigio, existen ciertos obstáculos como las ventanas de mercado de pases: ambos mercados ya están cerrados.

Lejos de permitir que La Pulga abandone a Las Garzas, los dirigentes rosas encontraron la solución para que el argentino se quede: acordaron una gira internacional con el astro argentino.

Según anunciaron en sus redes sociales, el conjunto de la Florida viajará en noviembre a China para disputar dos amistosos ante equipos de la Superliga del país asiático, entre el domingo 5 y el miércoles 8.

“Estamos muy emocionados de continuar expandiendo el alcance global de nuestro club, haciendo que nuestro equipo juegue frente a fanáticos increíbles en todo el mundo. Esta es una oportunidad especial para compartir la pasión a medida que llegamos a nuevas audiencias y nos exhibimos en nuevos lugares, y estamos ansiosos por comenzar esta aventura”, dijo el director comercial de Inter Miami, Xavier Asensi.

Inter Miami gira en China Instagram

De esta manera, la franquicia estadounidense busca sumar competencia para completar el año, luego de quedar eliminado de la fase final de la Major League Soccer, en la que le restan dos partidos para finalizar su participación en la instancia regular.

Cómo será el calendario de Inter Miami, con Lionel Messi, en China

Dicha gira se llevará a cabo en China, entre el domingo 5 y el miércoles 8, en el que Inter Miami disputará dos amistosos.

La gira de Inter Miami con Messi se producirá antes de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, en la que Argentina recibirá a Uruguay (jueves 16) y visitará a Brasil (martes 21).

El primer compromiso será en la ciudad de Qingdao contra el equipo local del Qingdao Hainiu, que ocupa el 13° puesto entre los 16 participantes de la primera división. Mientras que el segundo, se disputará frente a Chengdu Rongcheng (6°).

Los dos amistosos del equipo dirigido por el argentino Gerardo Martino se disputarán en estadios con capacidad superior a las 50.000 personas.

Los partidos se concretaron después de un acuerdo de las empresas NSN (Never Say Never) y la china Maijia Sports. NSN, compañía internacional con sede en Barcelona, fue la encargada de organizar el partido entre el Barca y Vissel Kobe, que se disputó el pasado 7 de junio en Tokio, con la asistencia de 50.000 espectadores en el Estadio Nacional.

“Esta será una gran oportunidad para seguir construyendo nuestra campaña 2023, en la que logramos nuestro primer trofeo. Aprovecharemos esto como una oportunidad para comenzar nuestros preparativos para 2024, mientras buscamos aprovechar la temporada pasada y encontrar más éxitos en el futuro”, dijo el director deportivo y director de fútbol, Chris Henderson.