Se quebró toda relación con Lionel Messi: "No es imprescindible"

"No es imprescindible", la dura sentencia sobre Lionel Messi.

Luego de los amistosos de la Selección argentina y en la previa a su debut con el Inter de Miami, Lionel Messi fue calificado como “no imprescindible” por parte del Barcelona. Con la bronca por no haber firmado el club español, el presidente de La Liga tiró dardos para todos.

Pero en cuanto a la llegada frustrada de Messi al Barcelona luego de las especulaciones que indicaban que iba a firmar con la MLS y se iba a ir a préstamo al club catalán fue duro al opinar: "Qué le vamos a hacer, Messi no es imprescindible".

messi barcelona 2.jpg

También admitió que no tiene injerencia con la llegada de jugadores y que solo opina de ellos como “aficionado y a los medios”. Pero que con los equipos no habla, es por eso que no pudo hacer esfuerzos por ninguno de ellos.

Por qué Lionel Messi sonríe con la llegada de Gerardo Martino al Inter Miami

Inter Miami va con todo: después de cerrar la incorporación de Lionel Messi para la próxima temporada, ya tendría nuevo DT y se trata de nada más y nada menos que de Gerardo “Tata” Martino.

Fue el periodista César Luis Merlo quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, dando a entender que, de no mediar ningún inconveniente con su visa, el 1 de julio sería el DT de Messi otra vez.

En cuanto a números, Messi convirtió 41 goles en los 46 partidos en los que fue dirigido por el "Tata". Con la camiseta argentina, según El Gráfico, el rosarino gritó 13 tantos en 20 partidos, cerrando un 73,57% de efectividad.

Martino, entonces, se encuentra en el puesto 7 de entrenadores con los que Messi marcó más goles.