Messi confirmó que jugará en Inter de Miami y explicó por qué no vuelve a Barcelona

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, anunció que continuará su carrera en Inter de Miami de la Major League Soccer (MSL) de Estados Unidos. El jugador rosarino explicó, durante una entrevista en París con Sport y Mundo Deportivo, que no volverá a Barcelona debido a que no quería demorar su determinación.

En la misma línea, el 10 aseguró que la operación para volver al club catalán no era sencilla, más allá del plan que había aprobado la Liga de España: "Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso".

Messi advirtió que la salida abrupta del club catalán más la estadía en París, durante dos años para jugar en PSG, le generó incomodidad: "Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo, que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute".

