Se definió el futuro de Carlos Tevez tras el empate ante Talleres y la polémica eliminación de la Copa de la Liga

Tras ello, el exjugador suspendió la conferencia de prensa y convocó a los jugadores en los entrenamientos de esta mañana para charlar sobre lo sucedido y definir su continuidad en el club. En la reunión, les agradeció el apoyo y aseguró que seguirá en el cargo, pero anticipó que puede venirse un recambio importante. “Nos quedamos hasta que pase la tormenta y con más fuerza”, fue el mensaje que trascendió desde su entorno, según detalló TyC Sports.

Al mismo tiempo, esta tarde, tanto el Apache como el presidente, Néstor Grindetti, e integrantes de la mesa chica, como Cristian Ritondo y Manuel Seoane, se reunirán con el técnico.

El apoyo de Néstor Grindetti a Carlos Tevez en su cargo como entrenador de Independiente

Tras el encuentro y entrenamiento de Carlos Tevez con sus jugadores, el propio presidente de Independiente salió a hablar sobre la continuidad del Apache y respaldar su paso por el Rojo.

“Hablé anoche con él (Tevez). Estábamos todos golpeados. El resultado nos pegó a todos: al cuerpo técnico y a los muchachos. Hoy hablé con él. Entrenó al equipo. Me dijo que va a seguir entrenando toda la semana al equipo. Lo noté bien, sabiendo cómo es el fútbol”, señaló el también jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad una entrevista con La Nación +.

En ese sentido, el exintendente de Lanús respaldó al entrenador y manifestó su claro apoyo: “Tengo un gran aprecio por Tevez. Las cosas no salieron, es así, es evidente. A mí me gusta pensar mucho desde el punto de vista estratégico, a largo plazo. Si uno ve la cantidad de puntos que sacó Independiente con Tevez, estamos en los tres primeros lugares. Soy partidario de que Tevez nos siga acompañando. Esperemos que Tevez tome esa decisión. Vamos a tener reunión de CD para ver cómo piensan el resto de los dirigentes”.

Tevez, que tiene contrato con Independiente hasta fines de 2026, cosechó 13 triunfos, 10 empates y 6 derrotas, y en ese sentido, Grindetti analizó: “Independiente está equilibrado económicamente, estamos ampliando, haciendo el predio nuevo, un montón de cosas, pero la pelota no entra. El fútbol es así".

"Trato de pensar con más frialdad, con templanza, porque soy dirigente y tengo la responsabilidad que esto no se desorganice. Cuando uno piensa como hincha, lógico que se calienta, soy tribunero antes de ser presidente. Pero me parece que el nombre Independiente, el prestigio y el proyecto que trae Tevez desde hace un tiempo, amerita que le pongamos una ficha para el próximo campeonato, que siendo un torneo largo no me cabe duda que vamos a estar en los primeros puestos”, concluyó.