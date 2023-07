Se conoció que un refuerzo de Boca llegó lesionado al club y estalló la polémica.

Lucas Janson Boca tuit bienvenida El tuit con el que Boca le dio la bienvenida a Lucas Janson. Twitter

Luego, mencionó que se espera que entre el próximo viernes y sábado se sume al plantel de Boca. "Está en la etapa final de trabajos de campo. En 48 o 72 horas estará a disposición de Jorge. Punto Final", expresó, mientras que también agregó una foto a la publicación, en la que se lo observa a Janson en su presentación en el Xeneize junto a Raúl Cascini, exfutbolista e integrante del Consejo de Fútbol de Boca.

Por otro lado, Janson fue presentado como refuerzo del club de La Ribera este martes y mostró su alegría: "Cuando mi representante me llamó hice todo lo posible para que la oportunidad se concrete. Estoy muy contento de haber llegado a Boca. La realidad es que no tengo problemas en jugar en cualquier lugar de la cancha. Quiero estar en el once principal, depende del DT".