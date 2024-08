Se conoció la razón por la que Lionel Messi y Paulo Dybala estarían enfrentados

Dybala y Messi no tienen relación de amistad.

La relación entre Lionel Messi y Paulo Dybala siempre estuvo vinculada con el fútbol y, a diferencia de con otros jugadores, no tuvieron una amistad. Lo cierto es que, en las últimas horas, se dio a conocer que hubo una pelea que condicionó aún más la relación.

Dybala Messi Redes sociales

Esa declaración fue en 2017, cuando la relación de Lionel con la prensa no era muy buena. También contó que luego hablaron y todo se solucionó, pero la relación no prosperó en amistad. Todo continúa con cordialidad y, si bien los dos se sigue, ninguno se pone like.

Uno de los puntos que más llamó la atención es que, en primer lugar, Messi no estuvo invitado al casamiento con Oriana Sabatini, pero tampoco hubo un “me gusta” donde quede claro que felicita al jugador. ¿Habrá existido un mensaje privado? ¿Seguirá en coordialidad o amistad?

¿Antonela Roccuzzo, embarazada? La foto de Lionel Messi que lo delata

La modelo Antonela Roccuzzo publicó una foto con su familia en medio de sus vacaciones forzadas por la lesión de Lionel Messi, lo cual no le permite volver al ruedo futbolístico, y un detalle en la imagen sorprendió a más de uno en ese clima completamente relajado. ¿Bebé en camino?

Antonela Roccuzzo microbikini fucsia Instagram

Si bien ya aclararon que no está en búsqueda de un cuarto niño, en una entrevista con Migue Granados meses atrás, el jugador del Inter Miami indicó que con la empresaria tenían planes a futuro de tener una nena, ya que tuvieron tres niños por el momento.

En esa imagen de la familia entera se puede ver a Antonela con Mateo abrazada y atrás Messi agarrándole la panza a su pareja. Pudo ser casualidad o por marketing, ya que en esa misma imagen, Thiago está sosteniendo la botella de la marca. ¿Embarazo o publicidad?