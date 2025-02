San Lorenzo volvió al triunfo frente a Platense y se acomodó en la Zona B

En un primer tiempo entretenido, hubo dos figuras por cada lado. En el local, Reali se llevó todos los aplausos estrellando dos pelotas en los palos, y creando las situaciones más peligrosas para San Lorenzo. Claro, enfrente estaba el arquero Juan Pablo Cozzani, quien sacó todo lo que pudo en la primera etapa.

Y a pesar de que el Ciclón fue mucha mas en el inicio, Platense fue el primero que marcó la diferencia con un golazo de Vicente Taborda, tras una linda jugada colectiva. Enseguida, los del Bajo Flores igualaron el encuentro tras un penal bien cobrado (mano en el área de Ignacio Vázquez), a cargo de Vombergar.

san lorenzo platense Malcom Braida, uno de los mejores de San Lorenzo, lucha el balón con Nacho Vázquez, de Tense.

En el complemento, el encuentro fue mucho más trabado y no hubo tantas situaciones de gol. Cuando el empate parecía el mejor resultado que reflejaba el partido, llegó la jugada de la polémica entre Salomón y Reali, y un penal que no debió ser convalidado (el VAR tardó nueve minutos en cobrarlo). El goleador de San Lorenzo no falló desde los 12 pasos, y desató la locura sobre el final del partido.

De esta manera, el próximo lunes, San Lorenzo se enfrentará a Instituto en Alta Córdoba a partir de las 21.30, mientras que el mismo día, a las 19.15, Platense jugará contra Independiente en Vicente López.

Mirá el resume del triunfo de San Lorenzo sobre Platense