Orlando Gill, el arquero de San Lorenzo que rompió un récord de Chilavert y busca ser venerado en Boedo

El gigante de 196 centímetros llegó a Buenos Aires y debió esperar detrás del propio Altamirano y de Gastón "Chila" Gómez. Recién a fines del año pasado tuvo la oportunidad de debutar en Primera División, contra Tigre en el Nuevo Gasómetro, en la derrota 1-0. Casualmente, fue un 13 de diciembre, un número que marcó el destino del guaraní en los últimos tiempos.

El entrenador Miguel Ángel Russo, fiel a su cautela, esperó, no dio pistas sobre sus pensamientos, y analizó las posibilidades que brindaba el mercado. Ante la falta de recursos económicos en el CASLA, el experimentado técnico decidió jugarse por Gill. Además, se aseguró otra variante para el puesto, ya que José Devecchi (29 años) interrumpió su préstamo en Banfield y retornó al club.

Miguel Russo en San Lorenzo Russo apostó por la juventud y potencia de Gill.

El arquero de 24 años demostró que está a la altura de un grande como San Lorenzo, especialmente en el empate (0-0) frente a River en el Bajo Flores, donde tuvo excelentes respuestas. Y cuando no llegó con las manos, puso la cara, como frente a Brian Romero en el 0-0 con Vélez en Liniers. Hasta el momento, logró un muy buen desempeño, a pesar de una inversión de apenas 500 mil dólares por el 50% del pase.

Nadie lo esperaba, pero Gill terminó los cuatro partidos del torneo Apertura con el arco en cero. Lo que le permitió quebrar el récord que compartían dos compatriotas: César Mendoza en 1980 y el legendario José Luis Chilavert en 1987, que sumaron tres vallas invictas en el Ciclón en el inicio de una temporada.

Mendoza y Chilavert Mendoza y Chilavert, los dos arqueros paraguayos a los que superó Gill.

El joven guaraní es seguido por Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, y sueña con emular la carrera del gran referente de su país, a tal punto que recibió mensajes del propio Chila. "El otro día estaba hablando con él por suerte. Me mandó un saludo y mucha fuerza para este partido. Me dijo que no deje de crecer, que no cambie mi personalidad por nada y que me anime si quiero patear tiros libres", describió, en diálogo con TyC Sports. Es que en su tierra natal convirtió de zurda algún golazo en el Ascenso. Ahora, solo le falta intentarlo en Argentina. Quizá esta noche, contra Platense, sea el momento indicado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1887562323675562488&partner=&hide_thread=false ¿ASÍ PATEA, CHICOS?



Orlando Gill pateando un TREMENDO tiro libre cuando jugaba en el ascenso del fútbol paraguayo. pic.twitter.com/xDRezLNBFw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 6, 2025

Programación de la fecha 5 del torneo Apertura 2025

Martes 11 de febrero

Barracas Central 3-3 Central Córdoba (Zona A)

Estudiantes 1-0 Banfield (Zona A)

Boca 2-0 Independiente Rivadavia (Zona A)

Tigre 1-0 Racing (Zona A)

Belgrano 2-0 Aldosivi (Zona A)

Miércoles 12 de febrero

Deportivo Riestra-Rosario Central (Zona B)

Newell's-Defensa y Justicia (Zona A)

Independiente-Vélez (Zona B)

Argentinos Juniors-Huracán (Zona A)

Godoy Cruz-River (Zona B)

Jueves 13 de febrero