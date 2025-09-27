30 de septiembre de 2025 Inicio
Los Springboks barrieron 67 a 30 a Los Pumas por el Rugby Championship

Los dirigidos por Felipe Contepomi no pudieron imponer su juego en la visita a los campeones del mundo. De esta manera, quedaron sin chances de pelear por el título.

El equipo africano superó al elenco nacional.

El equipo africano superó al elenco nacional.

Los Pumas perdieron 67 a 30 frente a Sudáfrica, por la quinta fecha del Rugby Championship, en el estadio Kings Park de Durban. Con este resultado, el seleccionado argentino quedó sin chances de pelear por el título.

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por el corte en duelo por Copa Libertadores
Alerta en River: la sensible baja de Gallardo para el partido ante Racing por Copa Argentina

Si bien los locales comenzaron ganando, Los Pumas lograron dar vuelta la cuestión a través de la vía del penal durante los primeros minutos del primer tiempo. Santiago Carreras, por su parte, fue quien convirtió los dos penales que pusieron, en 15 minutos, a los Pumas 3-6. Con muchos errores no forzados, fallos arbitrales confusos y mucha charla e interrupciones, la primera mitad se tornó algo accidentada.

Promediando el primer tiempo, los sudafricanos lograron el primer try de Eben Etzebeth, que pudo romper el bloqueo de Los Pumas y se puso 11-9, y si bien fue anulado, Malcolm Marx se tomó revancha y apoyó la pelota en el ingol, validando el try en una nueva jugada.

Santiago Chocobares logró quebrar la defensa de los Springboks sobre el final del primer tiempo y logró el primer try de Argentina. Con la conversiónde Santiago Carreras, Los Pumas estiraron la ventaja a 16-11.

Con una extensión de los 40', que se fueron casi a 45, el final fue palmo a palmo: tras un nuevo try de Los Pumas, los sudafricanos cerraron la primera mitad con un nuevo try y se pusieron 25-23.

El segundo tiempo empezó con los Springboks más concretos y con la chapa de campeón defensor: a fuerza de tries y de penales, comenzaron a adelantarse y a estirar la distancia, por lo obtuvieron el bonus. A mediados de la segunda mitad la distancia se amplió hasta llegar al 67-30 final.

Marcos Kremer Los Pumas rugby argentina
El gigante Marcos Kremer, una de las figuras de Los Pumas.

El gigante Marcos Kremer, una de las figuras de Los Pumas.

En la antesala, el capitán Siya Kolisi describió el duelo como una “semifinal anticipada” del torneo, lo que grafica la paridad que domina la competencia: cada punto puede ser determinante en la lucha por el título.

Con el envión anímico de su último triunfo y un plantel decidido a seguir escribiendo historia, Los Pumas intentan dar otro golpe ante una potencia mundial para mantenerse en la conversación grande del Rugby Championship.

