Rafael Nadal anunció que no jugará el US Open: "No creo que pueda dar el 100%"

Rafael Nadal no jugará el próximo US Open.

El tenista español Rafael Nadal anunció que no jugará el próximo US Open , que será el último Grand Slam de la temporada en medio de su lucha contra las lesiones y tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En una publicación en sus redes sociales, Nadal expuso que no se desempeñará en el US Open, que se llevará adelante en Estados Unidos. "Hola a todos, les escribo hoy para contarles que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar del que tengo recuerdos increíbles. Extrañaré esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales en NYC en Ashe, pero no creo que pueda dar el 100% esta vez", reconoció.