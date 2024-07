La contundente respuesta de Rafa Nadal sobre la chance de retirarse tras los Juegos Olímpicos

El español, de 38 años, se encuentra en el puesto 161 de la clasificación mundial, tras dos años de lucha contra las lesiones y sufrió una de sus peores derrotas contra el ex número 1 .

Tras la dura caída en la capital de Francia, Rafa fue consultado si se retirará luego de la cita olímpica: "Me queda el dobles. No es momento de deprimirse (...) Cuando termine aquí tomaré las decisiones que tenga que tomar".

Novak Djokovic y Rafael Nadal Dos grandes en París: Djokovic y Nadal. Redes sociales

"No puedo estar todos los días pensando si es el último o no, porque si no es imposible", aseguró el oriundo de Mallorca en la conferencia de prensa y aclaró que está enfocado en el duelo de dobles, junto a Carlos Alcaraz, frente a la pareja neerlandesa compuesta por Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof

"He sufrido muchas lesiones los dos últimos años, así que si siento que no soy lo suficientemente competitivo, o si físicamente no estoy lo suficientemente preparado para seguir, pararé y lo haré saber", aseguró el español, ganador de 14 ediciones de Roland Garros.

