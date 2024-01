Comienza el Abierto de Australia: curiosidades, estadísticas y el cuadro del torneo sin Federer ni Nadal tras 25 años

Entre 1977 y 1985 se disputó en diciembre y el torneo no se jugó en 1986 para poder acomodar el calendario y que pase a disputarse como se hace actualmente cada enero. Pero no solo se desarrollaba en otro mes sino también en otra superficie.

Trofeo Australia

El Australian Open que conocemos comenzó siendo sobre césped, hierba o pasto, como mejor suene. En 1987 cambió a canchas duras y, desde entonces, se juega así. El único tenista que logró ganar el torneo en las dos superficies distintas fue Mats Wilander.

Entre los últimos datos de lo que es la historia del torneo, el único tenista local en levantar el trofeo fue Mark Edmondson que lo consiguió en 1976, también fue el tenista de menor ranking en conseguir el torneo desde que se disputa la Qualy, que es la clasificación, la cual empezó en 1973.

Novak Djokovic, un tenista hecho para el Abierto de Australia

En cuanto a la actualidad, Novak Djokovic es el máximo ganador histórico del torneo. Lo consiguió en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023. Pero en 2022 marcó un hecho puntual al tenista y al certamen: como no tenía aplicadas las vacunas, no le permitieron el ingreso al país, fue deportado y no lo jugó.

Djokovic Redes sociales

Un año más tarde lo ganó y en 2024 volverá a participar con el fin de seguir ampliando su vitrina de majors, pero precisamente de su campeonato predilecto. Y como si le faltaran récords, el serbio junto con el español disputaron el partido más largo de la historia del torneo y fue la final en 2012. Duró 5 horas y 53 minutos.También es el tenista con más victorias consecutivas en el certamen con 27, siempre en la Era Abierta.

Abierto de Australia 2024: participación de argentinos y cuadro

En este torneo, clasificaron: Tomás Etcheverry, quien debutará ante Andy Murray; Facundo Díaz Acosta que irá vs Tayor Fritz; Francisco Cerúndolo vs Dane Sweeny, Sebastián Báez vs JJ Wolf, Pedro Cachín frente a Jesper de Jong y Federico Coria va contra Zheng. Por su parte, Nadia Podoroska chocará frente a Tamara Zidansek. Diego Schwartzman no participará ya que no clasificó y será el primero de 36 Grand Slam como participación consecutiva.

Diego Schwartzman Australian Open Télam

En cuanto a lo que respecta a los tenistas mejor rankeados, Novak Djokovic abrirá frente a Dino Prizmic, Jannik Sinner irá frente a Botic van de Zandschulp, Frances Tiafoe vs Borna Coric, Daniil Medvedev hará lo propio con Térence Atmane y Carlos Alcaraz con Richard Gasquet.

En cuanto a lo histórico, Juan Martín Del Potro alcanzó los cuartos de final en 2009 y 2012, David Nalbandian llegó a semifinal en 2006, y Guillermo Vilas fue campeón en dos ocasiones: 1978 y 1979. También Gabriela Sabatini dejó a Argentina en lo más alto y se consagró en 1999.

¿Cuál es el premio del Abierto de Australia 2024?

Los campeones de cada cuadro, tanto individual masculino como femenino embolsarán u$s3.150 millones, mientras que el finalista se llevará u$s1.725 y los semifinalistas u$s990.