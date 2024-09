Racing presentó a Luciano Vietto como refuerzo ¿con indirecta para el Huevo Acuña?

Si bien ya firmó, no será parte del plantel hasta octubre, según confirmó durante la conferencia de prensa. Esto se debe a que desde un primer momento, el futbolista puso como requisito para firmar que le dejen todo el mes de septiembre para estar en España con su esposa, quien está a punto de parir, por lo que quiere disfrutar de esta situación a pleno.

Vietto Paloma Hurtado hijos Vietto tendrá su tercer hijo junto a Paloma Hurtado. Instagram

Para finalizar, el ex-Atlético de Madrid reveló por qué nunca hizo referencia a un posible regreso. "Quiero agradecerle al presidente por hacer posible mi vuelta al club que me dio todo. Siempre tuve presente a Racing, pero no hablé de eso porque no me gusta generar falsas expectativas", concluyó.

Racing Club aprovechó y lanzó una indirecta contra el Huevo Acuña

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Racing decidió cuestionar al Huevo Acuña por su llegada a River Plate e hicieron oídos sordos luego de las duras palabras del propio futbolista campeón del mundo contra la directiva académica.

En este sentido, la única publicación que hicieron luego de la conferencia de prensa fue una con la fotografía del jugador posando junto a su nueva camiseta y el presidente Víctor Blanco. Con esta imagen, escribieron: "El que quiere volver, vuelve. Bienvenido a casa, Luciano Vietto".

Bienvenido a casa, @LucianoVietto pic.twitter.com/gEQtq9lg3B — Racing Club (@RacingClub) September 3, 2024

Entre las más de 200 respuestas, los propios hinchas de Racing dejaron en claro su enojo con Blanco y hasta se pusieron del lado de Acuña, quien explicó con detalles por qué no volvió a ponerse la camiseta de la Academia.