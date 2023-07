Quién es Quinn, la primera persona transgénero no binaria en jugar el Mundial Femenino

Apenas algunas horas de comenzado el Mundial femenino, Canadá acaparó todas las miradas. Es que en su equipo juega Quinn, la primera persona transgénero no binaria en participar de un torneo de la FIFA.

Con grandes logros jugando para el combinado nacional, "Quinny", cuenta con una vasta carrera dentro del seleccionado canadiense: en 2012 ganó la medalla de plata en la Copa CONCACAF Sub 17, jugó los Mundiales sub 17 y sub 20 y también los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Desde el año 2014 forma parte de las convocatorias de la Selección mayor, aunque fue recién después de los juegos de Tokyo que decidió comunicar su identidad de género.

"Salir del armario es difícil. He vivido como una persona abiertamente trans con las personas que más amo durante muchos años, pero siempre me pregunté cuándo saldría del armario públicamente", había dicho en aquella ocasión.

Actualmente, Quinn es una de las fijas de OL Reigh de Estados Unidos y se transformó en un emblema para las personas no binarias y diversidades que buscan tener su lugar en el ámbito del fútbol.