15 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Qué es el HYROX: la disciplina que se viralizó luego del incidente de una atleta

El fenómeno, que revolucionó el fitness, se difundió a partir del desafortunado episodio de una deportista, que sufrió una incontinencia en plena competencia. Cuáles son las claves para practicarlo y por qué cada vez son más las personas que se animan a entrenar.

Micaela Piserchia
Por
Micaela Piserchia
La actividad física que gana adeptos en Argentina.

La actividad física que gana adeptos en Argentina.

Durante las últimas horas se hizo viral una deportista que sufrió un grave episodio de incontinencia durante una competencia de HYROX. Más allá del incidente, la viralización sirvió para poner en la mesa una realidad que viene in crescendo en torno a esta disciplina híbrida que tiene cada vez más adeptos.

La Selección argentina jugará una serie de amistosos.
Te puede interesar:

Bolivia, Burkina Faso y Benín: los amistosos de la Selección argentina confirmados por la AFA

En los últimos años, el escenario del entrenamiento físico en Argentina suma nuevo protagonista que pisa fuerte y gana cada vez más espacio en el terreno de la actividad física. El HYROX, que atrae tanto a atletas experimentados como a quienes realizan esta actividad por hobby, plantea una propuesta distinta: integrar de manera equilibrada el trabajo de fuerza funcional y el esfuerzo aeróbico de alta intensidad.

Qué es el HYROX: fundamentos y dinámica de la competencia

El principio esencial es la combinación intercalada de carreras de velocidad y estaciones de ejercicios de fuerza funcional.

  • Estructura del recorrido: la competencia consta de 8 estaciones distintas de ejercicios intercaladas con tramos de corrida. En el formato Hybrid Race se corren 800 metros entre estación y estación, mientras que en el estándar HYROX la distancia es de 1 kilómetro por tramo.

  • Estaciones de trabajo: entre los ejercicios obligatorios se encuentran el empuje y tracción de trineo (sled push y sled pull), la máquina de esquí de aire (ski erg), el remo, burpees con salto hacia adelante, zancadas (lunges) con saco de arena de 20 kg, caminata de granjero (farmer’s carry) con pesas de 20 kilos por mano y lanzamientos de pelota medicinal contra la pared (wall balls).

  • Algunas penalizaciones: no caminar en los burpees con salto; en las parejas los ejercicios se comienzan donde el compañero terminó; romper el paralelo en las sentadillas de los wall ball.
Para entrenar HYROX es clave mejorar el running.

Para entrenar HYROX es clave mejorar el running.

"La disciplina ofrece opciones para diversos perfiles de atletas. Se dividen en niveles Pro y Amateur/Open. A su vez, se puede competir en modalidades individuales (hombres y mujeres), duplas (masculinas, femeninas o mixtas) y cuartetos, como nueva modalidad", explicó Matías Kúmin, en diálogo con C5N.

En el formato por parejas, la estrategia es clave: si bien los competidores deben realizar el recorrido juntos y llegar a la par a cada estación, las repeticiones o cargas de los ejercicios se pueden repartir libremente entre ambos. "Por ejemplo, si hay que hacer 100 wall ball, puedo hablar con mi compañero para hacer 30 o 70 según el cansancio o el ejercicio en el que me sienta mejor", explicó el atleta.

En la misma línea, el entrenador destalló como se dan las dinámicas de las parejas dentro de la competencia: "Ves gente que viene más del palo del CrossFit y gente que viene más del palo del running, entonces arman duplas donde donde terminan compitiendo y les va muy bien por las fortalezas de cada uno".

Y en cuanto al entrenamiento para competir, según el profe, "al gimnasio por lo menos tres veces hay que ir, y por lo menos que le dediques uno o dos días más para salir ya sea o a andar en bici o a trotar suave, porque la acá la la base está en la en en la resistencia que vos tengas en la corrida".

Un formato apto para todo público

Según Kúmin, una de las razones principales de su creciente popularidad es su adaptabilidad: "A diferencia de otras competencias de alta exigencia, la intensidad la regula el propio participante según su ritmo y nivel de preparación previa".

De todas maneras, el especialista advierte que "uno tiene que tener en cuenta para qué está capacitado y cuánto está entrenado, y hasta qué límite puede llevar a su cuerpo". Y aclara: "Cualquier tipo de persona puede hacer este este tipo de disciplina, pero por supuesto que venga entrenada, porque si no la va a pasar mal y no la va a disfrutar. No es la idea".

En lo que refiere al por qué también es muy elegida por las personas que buscan entrenar y mejorar sus hábitos, es importante destacar que los pesos utilizados suelen ser con máximos. Esto convierte a este deporte "en una opción menos lesiva que las competencias extremas de CrossFit tradicional", de acuerdo con lo que argumentó el entrenador y también atleta.

La variedad es tal que en los eventos locales e internacionales es habitual ver competir desde atletas de elite y futbolistas hasta deportistas mayores de 60 años o personas con discapacidades motrices. Todos se le animan a esta disruptiva actividad.

HYROX: origen y desembarco en Argentina

La disciplina fue creada por Christian Toetzke, uno de los organizadores de eventos de carreras de participación masiva más experimentados y exitosos del mundo, en Alemania en 2017. Decidió instruirse en alto rendimiento y se alió con Moritz Furste, jugador de hockey campeón mundial en 2006 y ganador de las medallas de oro en Beijing 2008 y Londres 2012.

Juntos hicieron una sociedad a la que incluyeron a Michael Trautmann, uno de los máximos expertos en marketing a nivel mundial, y el deporte hizo un boom: en el sitio oficial de la disciplina afirman que las carreras cuentan con más de 50.000 participantes y 35.000 espectadores en las carreras.

En Argentina comenzó a popularizarse durante los últimos años y es, sin dudas, la actividad física del momento, por encima del CrossFit. ¿La clave? invitación a deportistas e influencers del palo para generar comunidad y crecimiento.

HYROX: beneficios para la salud y el rendimiento

Entrenar y competir en este tipo de pruebas aporta múltiples mejoras a nivel físico y mental:

  • Mejora de la capacidad aeróbica y resistencia: Al exigir una base aeróbica constante durante la corrida y la recuperación activa en las estaciones, incrementa la resistencia cardiovascular.

  • Desarrollo de fuerza funcional: Los ejercicios imitan patrones de movimiento cotidianos y globales (empujar, traccionar, cargar, saltar), fortaleciendo la cadena muscular posterior, brazos y piernas.

Pero para Matías, no solo se trata de cuestiones meramente físicas. "Si vas a a competir, tenés un objetivo por el cual entrenar, más allá incluso de la salud. Te lleva a a por ahí lograr un tiempo y después trabajar sobre ese tiempo para bajar tu marca, como en las carreras ya sea de calle o de montaña", concluyó.

Noticias relacionadas

La reaparición del Pocho en un evento deportivo generó dudas y especulaciones.

Pocho Lavezzi habló sobre su salud después de las imágenes que generaron preocupación

El Estadio Ruca Che recibirá a la Copa Davis.
play

El Ruca Che de Neuquén: del origen de la Generación Dorada y el showbol de Maradona a la llegada de la Copa Davis

Daniel Maldini mostró sus exámenes toxicológicos.

Polémica en Italia: un jugador fue acusado de dar positivo de drogas tras protagonizar un accidente

En la ida, Boca le ganó 1-0  San Pablo. 

Boca va al Morumbi en busca del pase a las semifinales de la Copa Sudamericana

El Allianz Arena de Múnich, que ya fue sede en 2012 y 2025, recibirá la final de la Champions League en 2028.

La UEFA confirmó las sedes para las próximas dos finales de la Champions League

Argentina y una gran jornada en los Juegos Suramericanos 2026.

Gran jornada de Argentina en los Juegos Suramericanos: sumó otras nueve medallas de oro

Rating Cero

¡Lo dijo! La ex Gran Hermano reveló la propuesta de Franco Colapinto.

Luana de Gran Hermano reveló con cuántos famosos estuvo y contó la propuesta que recibió de Franco Colapinto: "Me invitó a..."

Explotó la interna familiar: el pacto de Leandro Paredes con su mujer que enfureció a su padre

Relación abierta y acuerdo económico: el pacto entre Leandro Paredes y Cami Galante que enfureció al padre del futbolista

Una figura del canal atraviesa un difícil momento personal.

Una figura de Telefe se quebró en llanto al hacer una confesión íntima: "Me ven y huyen, se espantan"

Una famosa artista quiere lanzar su carrera en el ámbito público.

Sorprendió a todos: una famosa cantante argentina reconoció que le gustaría dedicarse a la política

L-Gante.
play

"Es todo mentira", el tío de L-Gante negó la acusación de los usurpadores y afirmó que "está hecha la denuncia"

La madre de la cantante dio algunos detalles sobre la boda.

La madre de Lali Espósito reveló detalles del casamiento de la cantante con Pedro Rosemblat

últimas noticias

¡Lo dijo! La ex Gran Hermano reveló la propuesta de Franco Colapinto.

Luana de Gran Hermano reveló con cuántos famosos estuvo y contó la propuesta que recibió de Franco Colapinto: "Me invitó a..."

Hace 4 minutos
Explotó la interna familiar: el pacto de Leandro Paredes con su mujer que enfureció a su padre

Relación abierta y acuerdo económico: el pacto entre Leandro Paredes y Cami Galante que enfureció al padre del futbolista

Hace 5 minutos
Se reanuda el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: otro médico defendió el plan farmacológico de la psiquiatra imputada

Hace 7 minutos
El Gobierno estimó el valor del dólar en 2027.

Presupuesto 2027: a cuánto llegará el dólar según el cálculo del Gobierno

Hace 8 minutos
El Gobierno volvió a reunir a la mesa política.

El Gobierno reunió a la mesa política con el eje puesto en el Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral

Hace 33 minutos