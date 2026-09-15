Qué es el HYROX: la disciplina que se viralizó luego del incidente de una atleta

El fenómeno, que revolucionó el fitness, se difundió a partir del desafortunado episodio de una deportista, que sufrió una incontinencia en plena competencia. Cuáles son las claves para practicarlo y por qué cada vez son más las personas que se animan a entrenar.

Durante las últimas horas se hizo viral una deportista que sufrió un grave episodio de incontinencia durante una competencia de HYROX. Más allá del incidente, la viralización sirvió para poner en la mesa una realidad que viene in crescendo en torno a esta disciplina híbrida que tiene cada vez más adeptos.

En los últimos años, el escenario del entrenamiento físico en Argentina suma nuevo protagonista que pisa fuerte y gana cada vez más espacio en el terreno de la actividad física. El HYROX, que atrae tanto a atletas experimentados como a quienes realizan esta actividad por hobby, plantea una propuesta distinta: integrar de manera equilibrada el trabajo de fuerza funcional y el esfuerzo aeróbico de alta intensidad.

El principio esencial es la combinación intercalada de carreras de velocidad y estaciones de ejercicios de fuerza funcional .

"La disciplina ofrece opciones para diversos perfiles de atletas. Se dividen en niveles Pro y Amateur/Open . A su vez, se puede competir en modalidades individuales (hombres y mujeres), duplas (masculinas, femeninas o mixtas) y cuartetos, como nueva modalidad", explicó Matías Kúmin, en diálogo con C5N.

Estaciones de trabajo: entre los ejercicios obligatorios se encuentran el empuje y tracción de trineo (sled push y sled pull), la máquina de esquí de aire (ski erg), el remo, burpees con salto hacia adelante, zancadas (lunges) con saco de arena de 20 kg, caminata de granjero (farmer’s carry) con pesas de 20 kilos por mano y lanzamientos de pelota medicinal contra la pared (wall balls).

Estructura del recorrido: la competencia consta de 8 estaciones distintas de ejercicios intercaladas con tramos de corrida. En el formato Hybrid Race se corren 800 metros entre estación y estación, mientras que en el estándar HYROX la distancia es de 1 kilómetro por tramo.

En el formato por parejas, la estrategia es clave: si bien los competidores deben realizar el recorrido juntos y llegar a la par a cada estación, las repeticiones o cargas de los ejercicios se pueden repartir libremente entre ambos. "Por ejemplo, si hay que hacer 100 wall ball, puedo hablar con mi compañero para hacer 30 o 70 según el cansancio o el ejercicio en el que me sienta mejor", explicó el atleta.

En la misma línea, el entrenador destalló como se dan las dinámicas de las parejas dentro de la competencia: "Ves gente que viene más del palo del CrossFit y gente que viene más del palo del running, entonces arman duplas donde donde terminan compitiendo y les va muy bien por las fortalezas de cada uno".

Y en cuanto al entrenamiento para competir, según el profe, "al gimnasio por lo menos tres veces hay que ir, y por lo menos que le dediques uno o dos días más para salir ya sea o a andar en bici o a trotar suave, porque la acá la la base está en la en en la resistencia que vos tengas en la corrida".

Un formato apto para todo público

Según Kúmin, una de las razones principales de su creciente popularidad es su adaptabilidad: "A diferencia de otras competencias de alta exigencia, la intensidad la regula el propio participante según su ritmo y nivel de preparación previa".

De todas maneras, el especialista advierte que "uno tiene que tener en cuenta para qué está capacitado y cuánto está entrenado, y hasta qué límite puede llevar a su cuerpo". Y aclara: "Cualquier tipo de persona puede hacer este este tipo de disciplina, pero por supuesto que venga entrenada, porque si no la va a pasar mal y no la va a disfrutar. No es la idea".

En lo que refiere al por qué también es muy elegida por las personas que buscan entrenar y mejorar sus hábitos, es importante destacar que los pesos utilizados suelen ser con máximos. Esto convierte a este deporte "en una opción menos lesiva que las competencias extremas de CrossFit tradicional", de acuerdo con lo que argumentó el entrenador y también atleta.

La variedad es tal que en los eventos locales e internacionales es habitual ver competir desde atletas de elite y futbolistas hasta deportistas mayores de 60 años o personas con discapacidades motrices. Todos se le animan a esta disruptiva actividad.

HYROX: origen y desembarco en Argentina

La disciplina fue creada por Christian Toetzke, uno de los organizadores de eventos de carreras de participación masiva más experimentados y exitosos del mundo, en Alemania en 2017. Decidió instruirse en alto rendimiento y se alió con Moritz Furste, jugador de hockey campeón mundial en 2006 y ganador de las medallas de oro en Beijing 2008 y Londres 2012.

Juntos hicieron una sociedad a la que incluyeron a Michael Trautmann, uno de los máximos expertos en marketing a nivel mundial, y el deporte hizo un boom: en el sitio oficial de la disciplina afirman que las carreras cuentan con más de 50.000 participantes y 35.000 espectadores en las carreras.

En Argentina comenzó a popularizarse durante los últimos años y es, sin dudas, la actividad física del momento, por encima del CrossFit. ¿La clave? invitación a deportistas e influencers del palo para generar comunidad y crecimiento.

HYROX: beneficios para la salud y el rendimiento

Entrenar y competir en este tipo de pruebas aporta múltiples mejoras a nivel físico y mental:

Mejora de la capacidad aeróbica y resistencia: Al exigir una base aeróbica constante durante la corrida y la recuperación activa en las estaciones, incrementa la resistencia cardiovascular.





Desarrollo de fuerza funcional: Los ejercicios imitan patrones de movimiento cotidianos y globales (empujar, traccionar, cargar, saltar), fortaleciendo la cadena muscular posterior, brazos y piernas.

Pero para Matías, no solo se trata de cuestiones meramente físicas. "Si vas a a competir, tenés un objetivo por el cual entrenar, más allá incluso de la salud. Te lleva a a por ahí lograr un tiempo y después trabajar sobre ese tiempo para bajar tu marca, como en las carreras ya sea de calle o de montaña", concluyó.