15 de septiembre de 2026 Inicio
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Champions League: la UEFA confirmó las sedes para las finales de las dos próximas temporadas

El Comité Ejecutivo del organismo europeo definió que el Allianz Arena de Múnich albergará la definición en 2028 y que el renovado Camp Nou de Barcelona hará lo propio en 2029, tras imponerse a la candidatura de Wembley.

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El Allianz Arena de Múnich

El Allianz Arena de Múnich, que ya fue sede en 2012 y 2025, recibirá la final de la Champions League en 2028.

El Comité Ejecutivo de la UEFA definió este martes las sedes de las próximas dos finales de la Champions League: el Allianz Arena, estadio del Bayern Múnich, recibirá el partido decisivo de la temporada 2027/28, mientras que el remodelado Camp Nou del Barcelona será el escenario elegido en 2029. La decisión se tomó en el marco de una reunión del organismo europeo en la ciudad griega de Tesalónica.

El defensor de la Selección argentina fue una de las figuras en la goleada del Manchester United.
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El recinto bávaro fue el único candidato inscripto para 2028. Con capacidad para 75 mil espectadores, el Allianz Arena ya fue escenario de dos finales continentales: en 2012, cuando el propio Bayern cayó en la definición por penales ante el Chelsea, y en 2025, cuando el París Saint-Germain goleó 5-0 al Inter de Milán. Será, entonces, la tercera vez que el estadio reciba el partido más importante del continente.

Para 2029, en cambio, hubo competencia. El Camp Nou se impuso sobre Wembley luego de que la UEFA evaluara el avance de las obras de remodelación del estadio catalán, que elevarán su capacidad a 105 mil butacas y lo convertirán en el más grande de Europa. Será la tercera final que se juegue en la ciudad catalana, casi 30 años después de haberlo hecho por última vez: la primera fue en 1989, cuando el Milan goleó 4-0 al Steaua de Bucarest, y en 1999, cuando el Manchester United le dio vuelta el resultado al Bayern Múnich con dos goles sobre el final para quedarse con el título.

La definición de estas dos sedes cierra, por ahora, el calendario de finales masculinas hasta el final de la década. La edición en curso, la 2026/27, que arrancó su fase de liga esta semana, tendrá su desenlace en el Estadio Metropolitano de Madrid, casa del Atlético, que ya había sido sede en 2019 con triunfo del Liverpool 2-0 sobre el Tottenham. La temporada anterior, la 2025/26, cerró en el Puskás Aréna de Budapest.

En paralelo, el Comité Ejecutivo también resolvió las sedes de la Champions League femenina para el mismo período: el Groupama Stadium de Lyon albergará la final de 2028 y el Estadio Nacional de Gales, en Cardiff, hará lo propio en 2029.

La UEFA también definió las sedes para las finales de la Europa League y la Conference League

La reunión de Tesalónica no se limitó a la Champions League. El Comité Ejecutivo también designó los escenarios de las finales de la Europa League y de la Conference League para el mismo bienio.

En la Europa League, la definición de 2028 se jugará en la National Arena de Bucarest, en Rumania, mientras que la de 2029 tendrá como escenario el Estadio Nacional de Serbia, en Belgrado. Ninguna de las dos ciudades había sido sede de una final continental hasta el momento.

En la Conference League, la tercera competición de clubes en importancia dentro del fútbol europeo, el Juventus Stadium de Turín albergará la final de 2028, mientras que en 2029 el certamen regresará al Puskás Aréna de Budapest, el mismo estadio que este año fue escenario de la definición de la Champions League.

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