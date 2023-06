Preocupación en Rosario: un OVNI cayó en el country de Messi

Lionel Messi llegó a la Argentina y disfruta unos días de descanso en Rosario antes del partido despedida de Maxi Rodríguez. La presencia del capitán de la Selección argentina y su familia revolucionó la localidad de Funes, y por eso causó preocupación un objeto volador no identificado que cayó en el country donde vive.

El episodio encendió todas las alarmas y se barajaron distintas hipótesis, desde un supuesto trabajo de inteligencia previo a un intento de robo hasta la posibilidad de que alguien quisiera espiar y sacarle fotos a la casa de la familia Messi.

Sin embargo, el misterio se develó en las últimas horas gracias a un comunicado que el Club de Aeromodelismo Aeronorte de Funes le envió a los responsables del country. Su titular, Jorge Aguirre, explicó que se trató de un aeromodelo casero que fue arrastrado por el viento, según informó el medio La Capital.

Qué era el objeto volador no identificado que cayó en el country de Messi

El artefacto de color blanco, de unos 54 centímetros de fuselaje y 85 centímetros de punta a punta de ala, se encontraba realizando pruebas de vuelo cerca del barrio Kentucky. En ese contexto fue desviado por una ráfaga, perdió altura y se desplomó en el patio de una de las casas.

"El prototipo de fabricación casera no representó ninguna amenaza debido a su estructura liviana. No hubo ninguna intención maliciosa detrás de su vuelo y no se pretendía violar la privacidad de los residentes ni cometer ningún delito. El incidente fue el resultado de las condiciones climáticas que arrastraron el modelo hacia su propiedad", explicó el Club de Aeromodelismo.

"Entendemos que la seguridad y la privacidad son valores fundamentales en un barrio privado como el suyo, y nos disculpamos por cualquier preocupación o incomodidad que este incidente haya causado. Queremos asegurarles que tomaremos las medidas necesarias para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro", concluyó.