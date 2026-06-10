El presidente de la FIFA mencionó a Argentina entre los equipos con más chances de ganar la Copa del Mundo Gianni Infantino enumeró qué equipos llegan en las mejores condiciones para ganar el Mundial 2026 y recordó a Diego Maradona en el estadio Azteca. Además, defendió la presencia de Irán en la competencia. Por Agregar C5N en









Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

A horas del inicio del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mencionó a Argentina entre los equipos que ve "muy bien" para ganar la Copa del Mundo, aunque deslizó: "Será muy difícil vaticinar quién puede ganar". Su paso por Ciudad de México le recordó a Diego Maradona en el estadio Azteca en 1986 y definió: "Fue una emoción única".

Infantino también ve con posibilidades de ganar a España, Francia, Inglaterra, Alemania, Ecuador, Colombia, Marruecos, Senegal y Noruega. "Hay muchos factores que condicionarán lo que pase, pero todos los equipos están muy bien preparados. Vamos a disfrutarlo", concluyó el abogado en conferencia de prensa.

Sobre el Mundial de México 1986 destacó: "Recordamos el 'Ta ta ta' de ese golazo. También la final contra Alemania". "El recuerdo de este estadio es único, el Azteca tiene magia", insistió el dirigente deportivo. Este jueves el Estadio Azteca romperá un récord absoluto al convertirse en el único recinto del planeta en albergar tres partidos inaugurales de Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

Diego Armando Maradona campeón Mundial 1986 México Copa del Mundo Télam La exclusión del cuerpo técnico de Irán por decisión de Estados Unidos Washington habilitó los visados para los futbolistas iraníes a último minuto, pero bloqueó el ingreso de dirigentes y miembros del cuerpo técnico, argumentando razones de seguridad nacional. "Lo de Irán nada tiene que ver con el fútbol. Tiene que ver con los países anfitriones. Me da mucho gusto que estén acá. Yo les prometí que vendrían. Si yo los tenía que traer, lo haría", apuntó el suizoitaliano.

Infantino hizo hincapié en el "espíritu del fútbol" de los jugadores de Irán porque "siempre quisieron jugar". "Por supuesto que hay retos. No sé quién más hubiese garantizado que Irán juegue la Copa del Mundo", insistió el presidente de la FIFA.

Además, el abogado agradeció las gestiones del gobierno estadounidense, confirmó que se abrió un canal acelerado para destrabar visados de forma excepcional y que, en casos particulares de ciertos países, se otorgaron licencias especiales para eximir el cobro de aranceles. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/el_pais/status/2064854271305130300?s=20&partner=&hide_thread=false Gianni Infantino: “No somos los reyes del mundo, no controlamos a los gobiernos”



El presidente de la FIFA se apunta como victoria que Irán juegue el Mundial y dice que sin Trump “hubiera sido imposible organizar la Copa del Mundo”



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