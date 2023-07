Por qué los hinchas de Boca están furiosos con Almirón y los referentes.  

El presente futbolístico de Boca, que viene de empatar con Unión 0-0 en Santa Fe , no es el esperado por los hinchas quienes están furiosos con el entrenador, Jorge Almirón, varios referentes del plantel y lo expresaron en redes sociales.

"Se nos hizo muy difícil con uno menos, hicimos un esfuerzo bárbaro, pero no alcanza. Hoy se sumó más allá de las dificultades que tuvimos, hay que seguir sumando para escalar en la tabla. Hay cosas que no nos podemos explicar. Con uno menos ellos necesitaban los puntos de local, ellos son muy difíciles, sacamos un punto en una cancha jodida", señaló el defensor en diálogo con TNT Sports apenas terminado el partido.

De manera automática, las redes sociales se hicieron eco de las primeras declaraciones y los hinchas señalaron al defensor: “No Figal, si cuando estábamos con 11 era lamentable”, señalaron.

hinchas de boca enojados redes sociales.webp

Ya en conferencia de prensa, Almirón destacó que "jugamos contra un equipo que por momentos nos superó. En el primer tiempo teníamos para jugar mejor. Nos quedamos con uno menos y fue complejo aguantar el resultado”, en referencia a la expulsión de Rolón sufrida a los 73 minutos.

“Hoy se hizo un gran esfuerzo y este punto para nosotros es importante, rescato eso, que el equipo se entregó y dejó todo al final", agregó.

https://twitter.com/TyCSports/status/1677164012281233413 Jorge Almirón, entrenador de #Boca, se fue conforme con el empate ante Unión en Santa Fe pero también molesto por un nuevo expulsado, Esteban Rolón, el noveno en la #LigaProfesional:



"De local nos hacemos fuertes, esperamos volver a ganar. De visitantes, con un hombre… pic.twitter.com/6PamuxzYG3 — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2023

Ante ello, los simpatizantes Xeneizes no tuvieron piedad con el entrenador y pidieron directamente su salida. “Almirón después de esta declaración se tiene que ir”, “hicimos tiempo con uno menos maestro”, “estás en Boca Almirón, no es Lanús ni Godoy Cruz. Punto importante decis, no pateamos una vez al arco”, algunos d elos mensajes que pueden leerse en Twitter.

hinchas de boca enojados redes sociales 2.webp

Luego fue el arquero, Sergio “Chiquito” Romero, quien llamó la atención de los hinchas por mostrarse optimista pese al empate: "Fue un lindo partido, los dos equipos intentamos jugar. Ellos tuvieron sus chances, nosotros en el primer tiempo los tuvimos. Cuando quedamos con uno menos nos costó bastante, pero es bueno irse con el arco en 0, da confianza y afianza como equipo".

Boca se encuentra ya se encuentra sin chances de pelear la Liga Profesional 2023, y tanto Riquelme con el Consejo de fútbol buscará reforzar el equipo para la segunda parte del año y afrontar el partido contra Nacional, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2023.

Cuándo juega Boca - Nacional por la Copa Libertadores 2023

Definido el sorteo de la Copa Libertadores 2023 en la sede de Conmebol, Boca enfrentará a Nacional por los octavos de final. El equipo de Jorge Almirón buscará ir detrás de su séptima conquista.

Este jueves se confirmó que el Xeneize visitará al Bolso el miércoles 2 de agosto a las 21, mientras que la vuelta será una semana después, el 9/08, en La Bombonera. Cabe recordar que quienes terminaron primeros en su grupo serán los que definan la serie de local.