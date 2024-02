Indignado por los dichos que trascendieron por no haber sido de la partida, el capitán de Inter Miami prefirió hablar con sus fanáticos. “Prefiero hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas”, aseguró.

Ahora, se difundió un breve video del capitán de Las Garzas de estilo casero donde se lo ve frente a la cámara parado explicando su ausencia ya que en el último tiempo leyó y escuchó “muchísimas cosas después de lo que pasó en el partido de Hong Kong”, por eso “he preferido hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas”.

“Como todo saben siempre quiero jugar y quiero estar en todos los partidos, y escuché que no quería jugar por temas políticos y muchas de otras cosas que no tiene nada que ver”, comenzó explicando y agregó: “Si hubiese sido así, directamente no hubiera viajado ni a Japón y no hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones. Desde que empecé mi carrera tuve una relación muy cercana, y linda con China, he hecho muchísimas cosas tanto entrevistas como juegos, eventos y muchísimos partidos que me tocó ir tanto con Barcelona y la Selección argentina”.

En ese sentido, volvió a ratificar lo mismo que señaló en la conferencia de prensa previos al encuentro: “Tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. En el primer partido que jugué en Arabia lo sentí; en el segundo intenté jugar un rato y fue peor”.

“Intenté el día anterior al amistoso en Hong Kong entrenar y hacer el esfuerzo por toda la gente que había, pero la verdad que no podía jugar porque sentía molestia y tenía riesgo de ir a peor. Pasaron los días, me sentí un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir preparándome físicamente por todo lo que se me viene ahora porque necesitaba jugar y agarrar ritmo nuevamente”, subrayó.

Por último, más allá de señalar que la explicación la dio en su momento, ahora salió a hablar nuevamente al considerar que “creía que era importante volver a repetirlo después de todo lo que se estaba hablando”. “Como siempre, mandarle un cariño muy grande a toda la gente de China y espero que nos podamos ver pronto otra vez”, finalizó.

Cuando será el debut del Inter Miami de Messi en la MLS

Tras su extensa gira por Asia y la culminación de los amistosos en un partido especial ante Newell´s que se disputó en Estados Unidos, emprenderá en los próximos días el debut en la MSL 2024.

El encuentro será el próximo miércoles 21 de febrero desde las 22 (hora argentina) frente a Real Salt Lake en el DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale y se podrá seguir la transmisión vía streaming a través de Apple TV.