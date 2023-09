Polémica reflexión del periodista del Chiringuito contra la Selección argentina en los Mundiales: "No tendría..."

Basándose en los títulos mundiales obtenidos por cada uno, en el caso del Real Madrid a nivel clubes y de Argentina a nivel seleccionados, el conjunto de Madrid lleva ocho títulos obtenidos (cinco Mundiales de Clubes y tres Intercontinentales) y el combinado albiceleste tres.

Es por eso que Rodríguez se animó a cargar sin tapujo contra el equipo dirigido técnicamente por Scaloni: “Si el Real Madrid jugase los mundiales, Argentina no tendría ninguno”.

El Chiringuito Juanma Rodríguez Twitter

Juanma Rodríguez, un “Anti Selección argentina”

El periodista de El Chiringuito TV ya había entrado en una polémica contra la Selección argentina durante el Mundial Qatar 2022 cuando los dirigidos disputaron la serie de cuartos de final ante Países Bajos.

En aquella oportunidad, Juanma Rodríguez deseó que Croacia “les meta cuatro” a Argentina: “Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo”.

Sin embargo, tras el pase a la final de los argentinos, Rodríguez hizo un descargo en el que buscó suavizar el impacto de sus palabras: “Como sabía yo, había que agitar la coctelera, el árbol, para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en la final del campeonato del mundo. Pero ahora queda lo más importante, volveremos a agitar a Argentina para que se proclame campeona del mundo, gracias a mí, Argentina está en el Mundial”.