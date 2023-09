Polémica en Independiente - Instituto: tras los dichos de Tevez, se difundieron los audios del VAR

Luego de que todo Instituto se le fuera al humo, el juez fue llamado a la cabina del VAR, donde se chequeó finalmente la acción.

"Hay un brazo arriba normal en la disputa. Sancionó penal, dejame ver ese contacto", se escucha que debaten los árbitros. Luego, consultan: "A ver, dejame ver quién juega balón primero. Juega con la punta del botín (por Rodríguez). Para mí juega el defensor".

Posterior al debate en la cabina, se produjo el llamado a Herrera, quien recibió la corrección sobre su decisión y le avisaron que "jugó balón". Después de rectificarse, el árbitro reanudó el juego con un bote a tierra por parte del arquero.

Embed

Carlos Tevez opinó sobre el arbitraje tras las polémicas en Independiente-Instituto

El DT de Independiente, Carlos Tevez, opinó sobre el arbitraje del partido contra Instituto de Córdoba tras las dos jugadas polémicas en contra de su equipo en el empate sin goles por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro tuvo un polémico arbitraje del neuquino Darío Herrera, quien primero sancionó un penal en favor del equipo local y luego se rectificó, a través del VAR. Luego, en una maniobra en la que sí hubo una infracción dentro del área, el árbitro principal no sancionó la falta y tampoco fue llamado desde la cabina tecnológica para corregir su error.

A pesar de los fallos, el entrenador del "rojo" aseguró que no desconfía de "ningún árbitro" y le quitó entidad al asunto. "No desconfío de ningún árbitro. A veces te perjudican y a veces te favorecen, no veo mala leche. Me enfoco más en lo que hicimos nosotros", declaró "el apache" sobre las jugadas sobre Braian Martínez, anulada por el VAR y Alexis Canelo, no cobrada por el árbitro Darío Herrera.

"Revisé las dos jugadas. La de Martínez para mí no es penal, está bien, pero la de Canelo sí. Pero es bueno que nos haya pasado ahora, así puedo ver que dicen los que afirman que a Independiente lo ayudan porque está Tevez. Ya me están cansando", agregó al respecto.

Sobre el partido, el técnico dijo que fue un encuentro luchado y destacó que en el segundo tiempo su equipo levantó la intensidad mostrando su mejor versión.

Por último, Tevez habló del clásico de Avellaneda ante Racing Club, que se jugará el próximo sábado desde las 19 en el estadio Presidente Perón. "Sabemos que el clásico es especial para el hincha, como para el jugador y para mi", concluyó Carlos Tevez.