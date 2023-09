Carlos Tevez opinó sobre el arbitraje tras las polémicas en Independiente-Instituto

A pesar de los fallos, el entrenador del "rojo" aseguró que no desconfía de "ningún árbitro" y le quitó entidad al asunto. "No desconfío de ningún árbitro. A veces te perjudican y a veces te favorecen, no veo mala leche. Me enfoco más en lo que hicimos nosotros", declaró "el apache" sobre las jugadas sobre Braian Martínez, anulada por el VAR y Alexis Canelo, no cobrada por el árbitro Darío Herrera.

"Revisé las dos jugadas. La de Martínez para mí no es penal, está bien, pero la de Canelo sí. Pero es bueno que nos haya pasado ahora, así puedo ver que dicen los que afirman que a Independiente lo ayudan porque está Tevez. Ya me están cansando", agregó al respecto.

Delfino en el VAR perjudicando a #Independiente . Raro no?



Sobre el partido, el técnico dijo que fue un encuentro luchado y destacó que en el segundo tiempo su equipo levantó la intensidad mostrando su mejor versión.

Por último, Tevez habló del clásico de Avellaneda ante Racing Club, que se jugará el próximo sábado desde las 19 en el estadio Presidente Perón. "Sabemos que el clásico es especial para el hincha, como para el jugador y para mi", concluyó Carlos Tevez.