El valor anual está por debajo de otros entrenadores: “Scaloni, por ejemplo, cobra casi lo mitad de lo que gana Marcelo Bielsa en Uruguay, donde le pagan más de 4 millones de dólares anuales. Es llamativa la diferencia".

Lionel Scaloni en Filadelfia 21-03-24 X @Argentina

"Scaloni cobra menos que el técnico de Brasil, que será el técnico de Brasil y todo lo que quieran pero no es conocido como él. Se llama Dorival Junior y por ejemplo acá en la Argentina no lo conoce nadie. Me cuentan que Daniel Garnero, el argentino que es técnico de Paraguay, gana más que Scaloni”, disparó.

El DT se encuentra en el sexto puesto. Y agrega: “el Bocha Batista, otro argentino que en este caso dirige a Venezuela, cobra más que Scaloni. Lo curioso es que ninguno ganó ni estuvo cerca de ganar la mitad de las cosas que ganó Scaloni".

A lo que Jorge Rial opinó: "Hay que ver si eso no es lo que quiere ganar Scaloni. Por ahí es la plata que le sirve a él y se acabó. ¿Bielsa gana más? ¿Casi el doble gana? Y bueno, querrá decir que Bielsa negocia mejor sus contratos. O quizás que el Chiqui Tapia defiende muy bien el dinero de la AFA. En todo caso, si Scaloni quiere ganar más que llame al representante de Bielsa para negociar su contrato".