Jorge Sampaoli habló de Messi, Scaloni y la Selección tras 6 años de silencio

Consultado por su paso con el buzo de la celeste y blanca tras el Mundial de Rusia en 2018, el oriundo de Casilda reconoció que cometió errores y se hizo cargo de ellos. “Fue un proceso complicado. El equipo no estaba tan armado. Hicimos esfuerzos por armarlo, pero no sucedió. La gente creía que yo podía cambiar la realidad del fútbol argentino, y no pasaba por eso”, analizó.

En ese contexto, dejó en claro que no tuvo “tiempo suficiente” y seguro “me equivoqué en algunas decisiones”. “Tuve tiempo para reprochármelo. Entiendo que cuando las cosas no salen bien, hace falta buscar culpables. A mí me alcanza con reprocharme, en mi intimidad, lo mío. Nunca tuve la necesidad de hablar de nadie”, sentenció.

Durante la entrevista exclusiva con el diario español Marca, Sampaoli defendió al capitán de la Selección quien fue el que más críticas recibió: “Messi sabía lo que había, con un proceso complicado... e hizo lo que pudo”.

Sampaoli se sinceró sobre su lugar en la Selección argentina campeona del mundo

Jorge Sampaoli fue el entrenador durante el Mundial de Rusia en 2018, torneo en que la Selección quedó fuera en los octavos de final cuando perdió por penales frente a Francia y allí, estuvo un viejo conocido: Lionel Scaloni fue ayudante de campo del oriundo de Casilda.

Consultado por el rol de Lionel en su cuerpo técnico, Sampaoli reconoció que “participaba más que nada acercándose al jugador”. Además, no se hizo cargo del proceso de enorme crecimiento que tuvo su excompañero “No me puedo apoderar de ese mérito. Sólo quise ayudar a un exjugador que empezaba a participar de un proyecto y nada más”, sostuvo en diálogo con el medio español y agregó: “Fue todo muy rápido y supo consolidarse en una situación que era favorable”.

Sobre ese último punto, el extécnico de Sevilla, entre otros, reconoció que trata “de hacerlo lo mejor posible en todos sitios, con mucha pasión y profesionalidad”, pero que muchos factores en el fútbol que son relativamente ajenos a cada protagonista y aseguró: “Uno de mis problemas en la Selección argentina fue el no haber podido llevar a Juanma Lillo. Él me hubiera solucionado muchas cosas con su experiencia. Argentina era un incendio y yo fui con mucha ilusión. Y no me arrepiento, pero él me hubiera ayudado a solucionar cosas que me desbordaban en ese momento”.

Por último, hizo una mención a la era post jugador de Inter Miami en la Selección: “Argentina siempre tiene la capacidad de ser competitiva. Antes de que yo llegara allí, era una Selección muy criticada por el público argentino. Tiene muy buenos jugadores y este proceso le ha hecho muy fuerte como campeón”.