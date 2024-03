Pésima noticia para el Inter Miami: Lionel Messi no se recuperó y seguirá afuera del equipo

El rosarino no se encuentra en la lista de convocados elaborada por el Tata Martino para enfrentar el sábado al New York FC. "Trataremos lo mejor para que esté el próximo miércoles con Monterrey", informaron desde el club.

